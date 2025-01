Je li Zadar okrenuo leđa HDZ-u? Za gradonačelnika će ponuditi neovisnog kandidata, zna se tko bi to mogao biti

Zoran Milanović pobijedio je u svih 37 mjesnih odbora na području Grada Zadra. Jesu li Zadrani okrenuli leđa HDZ-u ili im nije po volji kandidat HDZ-a za predsjednika znat će se dakako već za pet mjeseci na lokalnim izborima, ali rezultat u prvom krugu definitivno je razbuktao ionako jaku političku vatru u gradu koji je oduvijek HDZ-ova utvrda. Dimni signali da je tako poslani su još doduše na prošlim lokalnim izborima kada HDZ prvi put nije pobijedio u gradskom vijeću i kada su po prvi put izgubili predsjednika gradskog vijeća.

Ričard, Marko Vučetić, SDP, Akcija mladih izdominirali su dan nakon predsjedničkih izbora i na sjednici GV-a kada su prihvaćanjem privremenog financiranja grada odbili mogućnost da ih se zbog ne prihvaćanja HDZ-ovog gradskog proračuna raspusti i alarm je upaljen. Kod HDZ-a da zbije redove, a kod oporbe da sklope koalicije ili barem pakt o nenapadanju. Računica je kako doznajemo od oporbe jasna.

“Jedino svi na okupu možemo spriječiti rasipanje glasova i pobijediti.” I tako u Zadru će kako se odmah nakon izbora već počelo pregovarati skupa na lokalne izbore SDP, Možemo i Centar. Oni bi navodno podržali predsjednika gradskog vijeća Marka Vučetića kao kandidata za gradonačelnika. Koaliciju Ričard i Akcija mladih doduše sada više zazivaju nego što je dogovorena, ali jedni i drugi imaju političku težinu i svoje birače. Oni nisu lijevi, ali su dokazali da s HDZ-om neće, a da ipak mogu surađivati napose po pitanju prostornog plana kojeg su svi skupa uspjeli izbiti HDZ-u, ali i oko smanjenja nameta građanima za komunalije. Tu je i urbana lista u okupljanju, a koju će predstavljati zadarski umjetnici, sveučilišni profesori, pa i još poneki poznati građani, a koji su nezadovoljni iseljavanjem Zadrana i društvenog im života iz stare gradske jezgre, pretvorene tek u veliku spavaonicu za turiste tijekom ljeta.

Pojavit će se i lista virskog moćnika Kristijana Kapovića koja je također kontra HDZ-a, a kontra su i navodno neki desniji poput Mosta, Domina, bivšeg HSP-ovca Mate Lukića i oni će također tražiti svoje mjesto u vijeću. Rezultati Milanovića, koalicije, paktovi o međusobnom nenapadanju oporbe... značilo bi definitivno rušenje HDZ-ove utvrde u Zadru da se ipak nešto ne pita i HDZ. No i oni ne miruju... Zapravo vriju, pa i unutar sebe. Prema informacijama iz samog HDZ-a, aktualni gradonačelnik Branko Dukić ne želi tek tako otići s ekipom koju je doveo u izvršnu vlast posljednja dva mandata i nije nemoguće da se suprotstavi namjeri lokalnog vrha stranke da nakon dva Dukićeva mandata HDZ ponudi novog kandidata.

“Svemoćni” im predsjednik Božidar Kalmeta kojem baš u siječnju slijede presudna ročišta i svjedoci za ponovljeno suđenje za slučajeve HAC, Fimi media, po svemu sudeći neće opet u utrku, ali navodno ne želi Dukića. Prema neslužbenim informacijama on bi isturio ministra Šimu Erlića i već se priča da će Erlića Andrej Plenković “spustiti” prema Zadru, no tu se postavlja pitanje želi li to i sam Šime Erlić pogotovo jer ga zadarska oporba i prije eventualnog povratka već pojačano proziva da je i on mali od Novice, aludirajući na njegova oca Novicu optuženika u slučaju izvlačenja novca iz NK Zadra.

I sada dolazimo do nevjerojatne kuloarske priče “HDZ će za gradonačelnika ponuditi neovisnog kandidata?” Priča se i da bi to bio “odbačeni” i smijenjeni direktor Višnjika Denis Karlović, i to unatoč navodnom sukobu s još jednim zadarskim moćnikom Zdravkom Livakovićem i aktualnim gradonačelnikom Brankom Dukićem. Što god bilo, jasno je da je nakon pobjede Milanovića u Zadru osim svoje “vojske birača” HDZ nužno pronaći dodatne glasove kako se na prošlim izborima gubitkom gradskog vijeća (ne i gradonačelnika) HDZ-ova utvrda ne bi do kraja srušila. Kad se svemu pridoda poznati brutalno političko-medijski karakter zadarske borbe za vlast, a koji obiluje uvrjedama najgore moguće vrste, pa i nasiljem i vandalizmima, već je sada jasno da će bitka za Zadar biti jedna od najzanimljivijih u cijeloj državi.

