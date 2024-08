Jandroković: Oluja je bila legitimna i pravedna vojna operacija, Hrvati ne smiju dozvoliti da im drugi pišu povijest

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je u ponedjeljak da je Oluja bila legitimna i pravedna vojno redarstvena operacija, no postoje i oni koji bi željeli "baciti sjenu na Domovinski rat i dovesti u pitanje formiranje moderne hrvatske države". "Nažalost, postoje i oni koji se nikako ne mogu pomiriti s time da je Oluja bila velika, legitimna, legalna i pravedna vojna operacija. I danas slušamo one koji bi željeli osporiti legalitet i legitimitet operacije Oluja, koji bi željeli baciti sjenu na Domovinski rat i dovesti u pitanje formiranje moderne hrvatske države i svih temeljnih vrijednosti na kojima ona počiva", rekao je Jandroković.

Hrvatska već 29 godina slavi današnji dan i to će i dalje činiti, a napadi na Oluju, Domovinski rat i hrvatsku državu dolaze od strane onih koji nastavljaju velikosrpsku imperijalnu politiku, kazao je u prigodnom obraćanju na stadionu NK Dinara, gdje se održava središnja svečanost proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. "Ti napadi dolaze iz pozicije onih koji nikako ne mogu prihvatiti činjenicu da je bivša Jugoslavija bila totalitarna, zločinačka država koja je svoj fijasko doživjela agresijom Jugoslavenske narodne armije na Vukovar. Svima njima moramo poručiti da njihovi narativi neće proći. Hrvati ne smiju dozvoliti da im drugi pišu povijest", kazao je Jandroković.

Predsjednik Hrvatskog sabora naglasio je da se svijet uvelike promijenio u odnosu na prije 30 godina, sve je manje država koje poštuju međunarodno pravo i međunarodne organizacije. "Mnoge se države vraćaju na nedemokratske i imperijalne obrasce vladanja, mnoge su spremne učiniti sve kako bi izmijenile povijesne istine i relativizirale vlastitu odgovornost za sve ono što se događalo u 20.stoljeću. Zato često iritira kada se naše pogreške i naše slabosti pokazuju kao smrtni grijesi zbog kojih se treba dovesti u pitanje moderna hrvatska država i njezine vrijednosti", rekao je,

Hrvatska danas mora jačati svoj institucije, one vojne, diplomatske, gospodarske i političke, kazao je Jandroković, s obzirom da smo svjedoci dva velika vojna sukoba i radikalizacije koja dolazi "i s lijeva i s desna". "Živimo u sigurnoj, stabilnoj i gospodarski prosperitetnoj državi. To moramo čuvati. Naše članstvo u Europskoj uniji, šengenu, NATO savezu, eurozoni, naši Bradleyji, Rafalei, LNG terminal i Pelješki most imaju smisao samo ako je u funkciji sigurnost stabilnosti i prosperiteta naših građana", poručio je Jandroković.

>> VIDEO Plenković: 'Hrvatski barjak na kninskoj tvrđavi osvetio je Vukovar, vratio ponos Škabrnji...'