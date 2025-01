Jandroković o čestitkama: 'Milanović je krpom obrisao neke običaje, ponizio je i SDP, a što se suradnje tiče....'

Gordan Jandroković dao je izjavu za medije, a govorio je o već provučenoj temi čestitki predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću. Naime, Sabor je navodno odbio na službenoj internetskoj stranici objaviti čestitku predsjedniku koju mu je uputio šef Odbora za obranu Arsen Bauk (SDP). - To je jeftini spin Arsena Bauka. Imate 151 zastupnika koji bi mogli poslati čestitku, nisam znao za to niti me tko pitao. Možete objavit čestitku na različite načine ako to želite. Ovo je jeftin trik - rekao je Jandroković pa se osvrnuo na inauguraciju. - Vidjet ćemo kako će to sve izgledati i tko će biti pozvan na inauguraciju. Posljednji put osim predsjednika sabora nitko nije bio pozvan. Kako će sada biti, ne znam.

Koji je stav HDZ-a oko čestitanja? Plenković se obrušio na one koji su čestitku poslali. Postoji li stav, bilo je pitanje novinara.

- Nije se obrušio, nego je komentirao. Rekao sam već da živimo u vremenu kada je teško utvrditi čvrste norme. Netko će čestitati, netko ne. Mi smo zaključili da nećemo ići na inauguraciju. Predsjednik Hrvatske nije došao ni na konstituirajući sjednicu, to je običaj koji je trajao 30 godina. Nije obveza, ali je taj običaj prebrisao krpom. Poslao je poruku svim zastupnicima. Čudi me sada stav SDP-a da bismo nešto trebali, tada su šutjeli kada je i njih ponizio. No, surađivat ćemo kako piše u Ustavu. Pred nama je novo razdoblje. Svatko ima svoju viziju kao će se suradnja odvijati, obaveza iz Ustava je da surađujemo. Građani bi voljeli da je suradnja između nas bolja, ali odgovornost nije primarno na našoj strani. Vratimo se unatrag pa ćemo vidjeti kao je do toga došlo. Kada se nepristojnom čovjeku tolerira takvo ponašanje, on i od pristojnog onda napravi nepristojnog. Neću govoriti sve što mislim, onaj tko govori sve što misli, nije baš pametan. Sada se pripremamo snažno za lokalne izbore, oni su nama vrlo važni. Moramo obraniti puno pozicija i pokušati doći do pobjeda u novima.

Bilo je pitanja i o NATO-u te obrani i budućnosti.

- Pred nama je razdoblje puno prijetnji, bit će izazovno. SAD najavljuju kupnju GrenlandA. Trumpovi sugovornici govore za koga se mora glasati u Njemačkoj. Imate tektonske promjene političke u dijelu Europe. Što će donijeti budućnost, vidjet ćemo. Ako dođe to toga da se poveća proračun za obranu, dokinut će sve, a ne samo Hrvatsku. Moramo voditi računa da budemo spremni na sve vrste prijetnji i izazova.

