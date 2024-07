Jadranski iznajmljivači polovično zadovoljni sezonom: 'Da je gostima kod nas skupo, ne bi ni došli'

Turistička je godina krenula nadprosječno dobro, lipanj je, doduše, s osam posto manje noćenja nego lani malo pokvario dojam, ali nastavak bi trebao biti solidan. Barem za hotele i kampove, koje prilično sigurno očekuje dobra sezona. Pod upitnikom je cimerfraj. Ništa čudno, nepunih 200.000 hotelskih kreveta nije problem napuniti, slično je i s oko 255.000 mjesta u kampovima, ali tko može garantirati da će gostiju biti i za svih 666.000 kreveta u privatnom smještaju. Pogotovo što ovim registriranim cimerfraj krevetima nerijetko na crno konkurira još toliko ležajeva u vikendicama i stanovima za odmor.

- Šareno, šareno... - reći će Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istarske županije, na pitanje kako u Istri protječe sezona za obiteljski smještaj. - Priobalje je bolje popunjeno od centralne Istre, gdje je dosta kuća još uvijek prazno. A, recimo, ni Medulin ili Fažana nisu krcati kao što su bili lani u ovom vrijeme. Vjerojatno je turista nešto manje, a privatnog smještaja istovremeno više. Primjećuje se da se Talijani vraćaju, ali Nijemaca je u proteklom razdoblju bilo manje nego inače. To je bilo za očekivati, dosta njemačkih gostiju pomaknulo je dolazak za kasnije jer su, kao medicinari, policajci i sl., bili angažirani oko Eura. Dijelu gostiju planove su pokvarile i poplave u južnoj Bavarskoj. Neki nisu stoga došli, a neki su ranije prekinuli odmor jer su im kuće poplavljene. Uglavnom, godina bi za privatni smještaj u globalu mogla biti nešto slabija od prošle. Kad se poslože faktori poput Eura, Olimpijade, poplava u južnoj Bavarskoj..., to je rezultat - ocjenjuje naša sugovornica, koja iznajmljuje dvije kuće, za šest i devet osoba.

Pri tom, kaže L. John, u istarskom cimerfraju ove godine u većini slučajeva nije bilo dizanja cijena. A nije ih, recimo, korigirala ni vlasnica rapskih apartmana sa četiri zvjezdice. Cijena noćenja u njenim apartmanima za četvero, nedaleko samog grada Raba, od lani je 120 eura (prije dvije godine bila je 110 eura), a ovih su dana, kaže vlasnica, svi puni. - U sedmom i osmom mjesecu više nemamo slobodnih termina. Istina, šesti mjesec je bio slabiji nego lani, jer su Duhovi, kada putuju obitelji sa školskom djecom, tada bili u lipnju, a ove godine u svibnju. Inače, većina naših gostiju su stari gosti, vraćaju se godinama, očito su zadovoljni. Cijene ne komentiraju, da im je skupo ne bi ni došli, zar ne - kaže rapska iznajmljivačica. Šibenska iznajmljivačica, vlasnica tri apartmana za četiri osobe, bila je, pak, prisiljena dići cijene. Lani je u ovo doba noćenje u njenim apartmanima bilo sto eura, a sad - 120 eura.

- Većina je lani digli cijene, mi ne, ali ove godine više nismo imali izbora. Svi su troškovi porasli, a, osim toga, iznajmljivači plaćaju i PDV na proviziju booking.coma, airbnbija i drugih portala. Nije pravedno da mi to podmirujemo, a mnogi koji se sami ne snalaze plaćaju i usluge financijskih agencija. Ljudi bi morali biti knjigovođe da svu papirologiju sami odrade - smatra naša sugovornica iz Šibenika, koja veli da će sezona za privatne iznajmljivače biti 'korektna, otprilike kao lani'. - Osobno, nisam tip koji leti za zaradom i nije mi drago što sam bila prisiljena dići cijene, ali, mogu vam reći, gosti ne prigovaraju. Htjeli su na odmor, željni su mora i sunca i spremni su platiti. Ali, žale su na lošu infrastrukturu, slab pritisak vode, nestanke struje i na komarce. Pitaju, recimo, kad će biti zaprašivanje - kazuje naša sugovornica čiji su apartmani, oko četiri kilometra od Šibenika, zasad popunjeni do polovice kolovoza.

Južnije, kod jedne od iznajmljivačica na makarskoj rivijeri, situacija je lošija. Ljute je svake godine novi i novi apartmani. Gleda kako stranci, kako kaže, kupuju cijele zgrade i onda ih iznajmljuju na crno. Makarske gradske vlasti, istina, pokušavaju obuzdati apartmanizaciju, ali problem koji je bujao godinama ne može se riješiti u sezoni, dvije. Naša sugovornica jednim dijelom upravo u tome vidi razlog zašto su objekti pojedinih legalnih iznajmljivača 'praznjikavi'.

- Lošije je nego prošle godine, i to ne samo kod mene, nego, gledam, u mojoj cijeloj ulici je manje automobila nego lani u ovo doba. Optužuju nas iznajmljivače da smo pretjerali sa cijenama, a ne računaju koliko je sve drugo poskupjelo. Nismo mi grabežljivi, a, bila sam, recimo, nedavno u Italiji, niti najskuplji. Pogotovo mi čiji objekti nisu uz more. Apartmani uz more reklamiraju se sami svojom lokacijom, a mi ostali prisiljeni smo surađivati s portalima za smještaj. Na proviziju odlazi 15-20 posto od svakog noćenja, a puno je i drugih izdataka. Da spomenem samo čišćenje, po satu ga plaćamo 20-25 eura i tako nam na čišćenje praktički odlazi jedno noćenje, jedno-jedno i pol odlazi agenciji, odnosno portalu, jedno na namete državi i na kraju nam od šest noćenja ostane zarada od tri - računa Makaranka i dodaje da gostima cijene smještaja nisu sporne. - Ali, žale se na cijene u trgovačkim lancima i drogerijama, koje imaju i kod kuće. Puno je artikala koji su kod njih kući jeftinije, gosti iz Njemačke su mi rekli da je, primjerice, nivea krema kod njih upola jeftinija, a gosti iz Italije su me čak pitali imamo li dvojne cijene, jedne za goste druge za domaće. Nije im jasno kako Hrvati mogu sve to financirati svojim plaćama. Kažu i da je u restoranima skupo, a i sama vidim da sad više kuhaju i rijeđe izlaze u restorane nego nekada - kazuje makarska iznajmljivačica, koja za goste ima jedan praktičan savjet.

U svojim komfornim apartmanima, u kojima goste redovito iznenadi voćem, pečenim srdelama i sl., noćenje preko portala za smještaj naplaćuje 200 eura. Ali, otkriva, kad se gost javi izravno, cijena je 150-160 eura. Tako, veli, radi i većina njenih kolega iznajmljivača.

