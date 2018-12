UŽIVO Večernjakova novinarka u Strasbourgu: Grad nije pust, kafići rade, na ulicama vojska i policija

U pucnjavi koja se dogodila na Božićnom sajmu u Strasbourgu u utorak navečer ubijeno je prema najnovijim informacijama troje, a ranjeno 13 osoba. Napadač kojeg je policija identificirala kao Chekatta Sherifa (29) otprije je poznat policiji i ima dosje. Došao je mostom Corbeau u staru gradsku jezgru Strasbourga, gdje se održava Božićni sajam koji privlači turiste iz cijelog svijeta, i otvorio vatru u ulici Orfevres.

Tijek događanja:

12:40 - Pariški tužitelj Remy Heitz održava konferenciju za medije vezano za napad

11:53 - Brojni građani okupili su se na stadionu u znak suosjećanja sa žrtvama i solidarnosti s građanima Strasbourga. Zapjevali su Marseljezu.

Foto: Reuters/PIXSELL

11:19 - Francuska i njemačka policija 2000. su spriječili Al-Qa’idine islamske militante da postave bombu na božićni sajam u Strasbourgu tako da se svih ovih godina, pogotovo nakon što su zaredali teroristički napadi u pojedinim gradovima Europe, u Strasbourgu i očekivali da bi se nešto slično moglo dogoditi.

Mnogi tako danas, s kojima smo razgovarali, kažu da ih sinoćnji događaj zato nije iznenadio. Boje se, pogotovo zato jer napadač nije uhićen, no tvrde kako neće dopustiti da ih to spriječi u svakodnevnoj rutini. Dućani se ovdje otvaraju uglavnom u 10 sati no dio ih jutros ipak nije otvoren. Kafići su svi otvoreni, javlja Večernjakova novinarka.

Foto: Jolanda Rak Šajn

10:52 - Le Figaro javlja da za napadačem traga 420 policajaca. Otvoren je i centar za podršku obiteljima žrtava. Svi javni događaji su zabranjeni. Pariški tužitelj Rémy Heitz, održat će konferenciju za novinare u 12 sati. Tijekom dana su se pojavile oprečne infomacije o broju žrtava. No, prema zadnjim informacijama ubijeno je troje, a ranjeno 13 ljudi.

10:10 – Večernjakova novinarka Jolanda Rak Šajn nalazi se u Strasbourgu. Kaže da grad nije pust, kafići rade, na ulicama ima ljudi. "Mnogo je policije i vojske s dugim cijevima na ulicama, zona oko mjesta napada je ograđena", kaže Večernjakova novinarka. Na ulicama je angažirano njih 350.

Iako je najavljeno da će vrtići i škole danas biti zatvoreni, roditelji koji nemaju kamo s djecom normalno ih mogu ostaviti u školskim i predškolskim ustanovama. Katedrala je zatvorena za posjetitelje.

Europarlamentarka Biljana Borzan za Večernji je kazala da je sat prije nego što se dogodio napad bila na sajmu. "To je strašan čin", kazala je Borzan.

Foto: Jolanda Rak Šajn

09:56 – Sumnja se da je napadač pobjegao automobilom. Pucao je na dva biciklista koji su kružili na obilaznici. U četvrti Neudorf, policija provodi pretrese, javlja DNA. U Strasbourg je stigao ministar unutarnjih poslova Christophe Castaner.

09:35 – Svjedok je za Reuters rekao da je u blizini katedrale u Strasbourgu vidio veći broj policajaca, ali je operacija brzo završila. Od ranog jutra traje velika policijska akcija.

09:25 – Njemačka policija također je pooštrila granične kontrole.

Manhunt under way after three killed in French Christmas market attack https://t.co/dR9Xh7gPCg pic.twitter.com/p7NcMmpRMl — Reuters Top News (@Reuters) December 12, 2018

08:57 – Jedna od tri osobe koje su ubijene tajlandski je turist koji je u Strasbourg stigao sa svojom ženom u utorak – rekla je Busadee Santipitaks, glasnogovornica tajlandskoga ministarstva vanjskih poslova.

08:50 – Sigurnosno stanje podignuto je na najvišu razinu i pojačana je kontrola granica – rekao je ministar unutarnjih poslova Castaner. – Također ćemo pojačati sigurnost na svim božićnim događanjima kako bismo spriječili moguće napade – dodao je.

08:42 – Prema pisanju Daily Maila, Chekatt je osuđen na dvije godine zatvora 2011. zbog napada nožem na 16-godišnjakinju.

08:36 – Prema posljednjim informacijama, vlasti nisu sigurne nalazi li se napadač još uvijek u Francuskoj – rekao je zamjenik ministra unutarnjih poslova.

08:27 – Opsadno je stanje u Strasbourgu. Stotine policajaca traže napadača za kojeg smatraju da je ranjen. Policija je blokirala područje oko katedrale, javlja RT. U tijeku je velika akcija.

– Dvaput se borio s našim snagama sigurnosti – izjavio je francuski ministar unutarnjih poslova Christophe Castaner na konferenciji za novinare. Oko 350 agenata u potrazi je za napadačem, a Francuska je podigla razinu sigurnosti. Traže ga i uz pomoć dvaju helikoptera – dodao je.

Foto: Reuters/PIXSELL

Osumnjičenik, evidentiran u policiji zbog razbojstva, u bijegu je. Ranili su ga vojnici koji sudjeluju u operaciji Straža, a koji neprestano patroliraju povijesnom jezgrom grada. Mediji navode i da je riječ o muškarcu koji je rođen u veljači 1989. godine u Strasbourgu.

Napadač je, prema pisanju francuskih medija, bio na popisu terorista koje policija prati. Njegova kuća je pretražena i pronađena su eksplozivna sredstva.

#Strasbourg shooting: Eyewitness tells us he tried to resuscitate Thai tourist shot by gunman. pic.twitter.com/sXZuDDD5et — BBC Newshour (@BBCNewshour) December 11, 2018

Napadač je bio na takozvanom Fiche S popisu, na kojemu je 26.000 osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik, a vjeruje se da je oko 10.000 njih radikalizirano, javlja Reuters.

U zbrci koja je nastala nakon napada nije bilo jasno je li elitna postrojba opkolila osumnjičenika kojeg je policija identificirala kao Chekatta Sherifa (29), rođenog u Strasbourgu, ili je on uspio pobjeći, javlja Reuters.

A few metres away from the shooting which took place tonight at the #Strasbourg Christmas Market. The city is on lockdown pic.twitter.com/2ezyg4ufJz — Frank Psaila (@PsailaFrank) December 11, 2018

Mnoštvo na osvijetljenim ulicama alzaške metropole u nekoliko minuta nestalo je s ulica, a policija je evakuirala i zatvorila središte grada. Tek bi poneki dokoni prolaznik, ne znajući što se događa, nastavio šetati čudeći se naglom završetku sajma.

"Pucnjava u središtu Strasbourga. Molimo sve da ostanu u kući i čekaju daljnje upute", objavio je na Twitteru odmah nakon napada dogradonačelnik Alain Fontanel.

Predsjednik Emmanuel Macron odmah poslije ponoći stigao je u krizni stožer uspostavljen u ministarstvu unutarnjih poslova u Parizu nakon napada u Strasbourgu, prenosi AFP.

Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 2018

Motiv napada još nije utvrđen. Pariško tužiteljstvo istragu o napadu u središtu Strasbourga vodit će kao da je riječ o terorističkom napadu.

Policija je u utorak ujutro trebala privesti osumnjičenika u vezi s razbojstvom počinjenim ljetos, doznaje se od dobro obaviještenog izvora. Osumnjičenik je trebao biti priveden u sklopu istrage o pokušaju ubojstva, dodao je isti izvor.

Foto: Reuters/PIXSELL

Mjesne vlasti kažu da je napadač i prije skrenuo na sebe pozornost obavještajnih službi, dodaje ta agencija podsjećajući na to da je oko 26.000 ljudi u Francuskoj na popisu osoba koje bi mogle biti sigurnosna prijetnja za zemlju, među kojima se za 10.000 vjeruje da su radikalizirani, napose u salafističkim džamijama, putem interneta i u inozemstvu.

Podsjetimo, jedini Hrvat za kojega smo dobili potvrdu da se zatekao blizu događaja jest asistent europarlamentarke Biljane Borzan Nikola Turčinov, koji je bio u jednom restoranu kad je nastala panika.

Rekao nam je da nije čuo pucnjeve, samo su odjednom konobari zatvorili vrata, navukli zavjese, rekli da je bilo pucnjave negdje uokolo, i uputili sve goste restorana na prvi kat.

Asistent Biljane Borzan i na dan terorističkih napada u Bruxellesu u ožujku 2016. slučajno se zatekao na stanici podzemne željeznice 15 minuta prije nego što je na njoj eksplodirala bomba. Još 2015. na Božićnom sajmu u Strasbourgu uvedene su provjere torbi i ruksaka svakog prolaznika na ulasku u strogi centar grada, no očito su s vremenom postale letimične.

Borzan: Zabrinjava što se napadač probio unatoč jakim mjerama

Izjavu je dala i Biljana Borzan iz EU parlamenta. Za RTL je rekla sljedeće: – Zatekla sam se u blizini centra grada, ali nisam ništa čula. Policija nas je usmjeravala izvan centra. Sad je mirno, čuju se samo sirene. Napadač još nije uhvaćen pa u gradu vlada opsadno stanje. Nitko ne može ući u centar grada. Zabrinjavajuće je što su cijelo vrijeme na snazi sigurnosne mjere, ali napadač se ipak uspio provući i izvršiti napad – izjavila je Borzan.