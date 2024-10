Izraelci opet napali Bejrut: 'Gađali smo skladište u kojem Hezbolah čuva naoružanje'

Izraelska vojska u srijedu je objavila da je u južnim predgrađima Bejruta pogodila podzemno skladište za koje tvrdi da je sadržavalo Hezbolahovo naoružanje. Vojska je priopćila da je napad na Dahijeh izveden nakon što je poduzet „niz koraka kako bi se smanjio rizik od stradavanja civila, što je uključivalo i upozorenja stanovništvu” prije napada.

Izraelci tvrde da su imali „precizne” obavještajne podatke da je „strateško naoružanje” militantnog pokreta Hezbolah skladišteno na toj lokaciji. Organizacija za ljudska prava Amnesty International prošli je tjedan kritizirala izraelske naredbe o evakuaciji stanovnicima Dahijeha i drugih područja u Libanonu, prozvavši ih „nedovoljnima”, a u pojedinim slučajeva i „zavaravajućim”.

