Izdana crvena upozorenja za nekoliko regija, sutra sunce, a onda opet promjena, evo kad dolazi snijeg

Promjenljivo i pretežno oblačno, hladno te osobito na Jadranu vjetrovito, u gorskoj Hrvatskoj bit će malo snijega, no moguć je ponegdje i na krajnjem jugu gdje će uglavnom padati kiša, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za ponedjeljak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno na udare i jak. Na Jadranu jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura. Najviša temperatura između -1 i 4, na Jadranu od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.

Izdano je i crveno upozorenje za područja: Riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić, Sjevernu te Srednju Dalmaciju. Tamo je moguća vrlo jaka, mjestimice olujna, moguća i jaka olujna bura. Najjači udari vjetra do 150 km/h.

Sutra bi trebalo biti stabilnije i mirnije, barem djelomice sunčano, više oblaka očekuje se tek u Gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem jugu gdje još uglavnom u prvom dijelu dana može pasti slaba oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, uglavnom podno Velebita i orkanskim. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C.

Od srijede se za veći dio Hrvatske najavljuje i lagani snijeg. Bit će ga u Lici i Gorskom kotaru, ali padat će i na području srednje Hrvatske, Zagreb i okolice.

