Izdan niz upozorenja zbog nevremena: Mogući pljuskovi i grmljavina, na pomolu i novo zatopljenje

Meteorolog Izidor Pelajić prognozirao je kakvu nas vrijeme očekuje narednih dana. "Ako je subota donijela olakšanje od dugotrajnih vrućina, onda je nedjelja donijela olakšanje od mjestimice obilne subotnje kiše pa smo imali, za većinu, idealno ljetno vrijeme. U ponedjeljak će biti manje stabilno. U polju sniženog tlaka zraka, glavninom sjevernije prolazit će hladna fronta koja će rubnim dijelom imati utjecaj čak i na jugu Hrvatske.



Prevladavat će sunčano i vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a uglavnom prema unutrašnjosti i s ponekim pljuskom. Vjetar će biti najčešće slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u noći na utorak ponegdje duž obale može zapuhati i bura.

Lokalni popodnevni pljuskovi praćeni grmljavinom uglavnom u unutrašnjosti djelomice sunčane Dalmacije mogu biti i izraženiji, iako nije posve isključena mogućnost i za poneki neverin na moru.

More će biti većinom mirno ili malo valovito, a vjetar uz nestabilnosti pojačan, no većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te navečer ponegdje bura. Nakon vrlo toplog jutra dnevna temperatura bit će između 31 i 34 stupnja. Na zapadu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te mjestimičnom kišom češćom u gorju, a pljuskovi s grmljavinom mogući su i duž obale. Bura će zapuhati potkraj dana i postupno jačati osobito pod Velebitom", prognozira Pelajić za HRT.



U središnjim predjelima s promjenjivom naoblakom i sunčanim razdobljima valja i sutra računati na lokalno malo kiše. Pritom je moguć i poneki izraženiji pljusak sredinom dana. Vjetar slab ili umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna oko 30. Na istoku većinom suho i djelomice sunčano. S lokalno jačim razvojem oblaka poneki pljusak sredinom dana moguć je uglavnom na zapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura oko 30 stupnjeva.

"Djelomice sunčani dani na kopnu neće biti posve stabilni, past će bar još malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u noći s utorka na srijedu, najprije na sjeverozapadu pa prema istoku i jugu, a zatim od četvrtka uglavnom suho. S umjerenim vjetrom sa sjevera će stići još malo svježiji zrak. Na moru vruće, u utorak nakratko i za žuto upozorenje na toplinski val. Zatim od četvrtka i vjetrovitije, ponegdje s jakom burom i sjeverozapadnjakom. Bit će barem djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno", prognozirao je Izidor Pelajić. Inače, za ponedjeljak je, zbog mogućih grmljavinskih nevremena, na snazi žuto upozorenje za zagrebačku, karlovačku, riječku, kninsku i gospićku regiju, ali i za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju te Kvarner i Kvarnerić.

