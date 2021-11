Posavec nakon rekordne pobjede: Ovo je pobjeda građana Međimurja!

Obrađeni su glasovi na svih 157 biračkih mjesta u Međimurju. Matija Posavec osvojio je 79,1 posto glasova, za njega je glasalo 21.847 građana.

- Na četiri kandidata dobiti gotovo 80 posto, nije malo, i otkako je hrvatske države na regionalnoj razini mislim da nije bilo ovakvog rezultata. No, ovo nije moja pobjeda, ovo je pobjeda građana Međimurja, pobjedan onih koji su vjerovali u mene i koji su me podržavali i motivirali da se kandidiram. Kandidirao sam se zbog građana. Vlast proizlazi od naroda, građani su vaš poslodavac u politici. Izbori su festival demokracije kad građani odlučuju što žele. Nema euforije - rekao je Posavec i zahvalio suradnicima te svojoj obitelji.

- Nastavljamo u petoj brzini i od srca obećajem da neću nikoga iznevjeriti - dodao je.

Izlaznost je, ističe, bila slabija zbog korone, lošeg vremena, a i dvije velike stranke, SDP i HDZ nisu imale svog kandidata. Nije očekivao tako velik postotak glasova.

- Ovakav postotak nosi odgovornost i obvezu da budem još hrabriji i bolji, da se još više trudim i stvaram rezultate. Spreman sam na to već sutra ujutro - rekao je Posavec koji ima većinu u Županijskoj skupštini koja će uskoro donositi novi proračun. Govoreći o kaznenim djelima za koje se sumnjiči, rekao je da su to još uvijek sumnje, a ne krivnja.

- Nisam istupao u javnosti dva mjeseca da netko ne veli da sam ometao istragu. Službeno je da se ja za nešto sumnjičim, a dokazi i što će biti u konačnici, to ćemo vidjeti kad završi istraga koja još nije gotova - rekao je Posavec. Kampanju je ocijenio vrlo prljavom, slale su se, kaže, SMS poruke u kojima je pisalo da odustaje od kandidature i pozivalo građane da ne moraju izlaziti na izbore, otvarali su se lažni profili te lažne internetske stranice.

- U Međimurju, da bi se kandidirali i bavili se javnim poslom, trebate poznavati mentalitet međimurskog naroda. Nikad ovdje u Međimurju prljave kampanje nisu prolazile. Onaj tko se bavio prljavom kampanjom nikad nije dobro prošao. No, nema zamjerke, sve je to dio političkog folklora, nastavljamo dalje s radom. Neka im to bude pouka za sljedeće izbore - istaknuo je. Sandra Herman dobila je 7,89 posto, Darko Zver 7,83, a Mladen Novak 3,95 posto.