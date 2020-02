Upoznajte čovjeka koji je uzbunio cijelu regiju sa lažnom vijesti o Mladiću

Vijest o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića objavio je talijanski novinar Tommasso Debenedetti koji je poznat po širenju lažnih vijesti.

Objavio je to na lažnom profilu Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova BiH.

Debenedetti je s prevarama počeo 2000. godine dok je radio u talijanskoj novinskoj industriji. U svojoj karijeri objavio je preko 60 intervjua među kojima su bili oni s Johnom Grishamom, Desmondom Tutu, kardinalom Ratzingerom, Mihailom Gorbačovom kao i Dalaj Lamom. No, svi ti intervjui su bili lažni.

This account is hoax created by the Italian journalist Tommasso Debenedetti. — Bisera Turković (@BTurkovicBH) February 11, 2020

Urednike brojnih talijanskih konzervativnih novina uvjerio je u istinitost svojih intervjua.

– Italija je šala – objasnio je jednom prilikom svoje postupke, piše Business Insider.

Nakon što je 'razotkriven' počeo je kreirati lažne račune na Twitteru. Otvorio je račun Vladimira Putina, nekoliko dana kasnije promijenio da je u Edward Snowden. Otvarao je i lažne profile brojnih ruskih političara kao i premijera Švedske i Danske.

Nakon toga objavljivao bi vijesti, a u njegove objave mnogi su povjerovali.

Primjerice, lažni profil tadašnjeg ruskog ministra obrane Sergeja Shoigua pratili su vodeći svjetski mediji kao što su AFP, BBC, Bloomberg, The Guardian, The Daily Mail, The Financial Times, Reuters i sl.

Jedna od njegovih 'najuspješnijih' prevara bila je u kolovozu 2012. godine kada je na lažnom računu ruskog ministra unutarnjih poslova Vladimira Kolokoltseva objavio kako su sirijski predsjednik Bashar Assad i njegova supruga ubijeni.

Inače, Debenedetti je otac dvoje djece i školski učitelj u Rimu.