Ivica Križ: Odrekao sam se svećeništva, riskiram sve kako bih pomogao svom Čabru

Vjerujem da je moja priča zanimljiva javnosti jer je iskrena, jer ne želim sjediti na dvije stolice i jer sam spreman riskirati sve kako bih pomogao svom Gorskom kotaru, točnije svom Čabru – kazao nam je kroz smijeh dr. sc. Ivica Križ, starokatolički svećenik i doktor religijskih znanosti iz Čabra. Zatekli smo ga na njegovoj rodnoj adresi, u mjestu Prezid, na samoj granici sa Slovenijom, gdje je rođen i gdje sada, nakon desetljeća posvećenih svećeničkom životu, živi i odakle počinje svoju političku karijeru usmjerenu prema samo jednom cilju – stvaranju boljih uvjeta života za sumještane u Čabru.

Nedavno se odlučio na radikalan potez, o kojem je, kaže, dobro razmislio: nakon više od desetljeća posvećenog svećeništvu prestao je obavljati svećeničku službu kako bi se mogao kandidirati za gradonačelnika Čabra, gradića u srcu Gorskog kotara sa samo 3200 stanovnika.

Zabrinuti roditelji

– Moji su me Gorani to tražili, nisam se toga ja sjetio, molili su me da se angažiram i isprva sam to ignorirao, pitao se pa kako bih ja to mogao. Godinu dana sam o tome razmišljao, sve sam odvagnuo i donio odluku. Razgovarao sam i s roditeljima, koji su se brinuli, pitali me što mi to treba jer nisam kruha gladan, kazali su mi da su to nemirne vode gdje se svakome traže afere. I tako, razgovarali smo puno, bilo je tu raznih, teških faza. No budući da sam doktorirao na dijalogu s islamom, vješto sam, da tako kažem, "dijalogizirao" i s roditeljima, biskupima, lokalnim stanovništvom, i našli smo zajednički nazivnik da idem u sve to. I tada se nečega morate i odreći, ne možete imati sve i sjediti na dvije stolice; to nije iskreno i nemoguće je ako ćete pošteno raditi – govori nam I. Križ. To je bio jedini razlog da napusti svećenički poziv, dodaje, i što god da se dogodi na izborima, povratak je nemoguć, neovisno o željama, takva su pravila, kaže.

– Kao svećenik ne mogu djelovati javno, mimo pravila svećeničke službe, vezani ste uz Crkvu i oltar, podložni poslušnosti lokalnom biskupu, a sve izvan toga nije evanđelje i ne možete djelovati. Dakle, riskiram puno toga, ali sve to radim u najboljoj namjeri da sada služim dobrobiti svoga Gorskog kotara, da inzistiram na programima za koje znam da su nužni da se provedu kako bismo ovdje bolje živjeli, zapravo da bismo normalno živjeli. Znate, Gorani su do sada izigrani na svim poljima, radišni su, ali jako povučeni ljudi, tako da se netko treba jače angažirati da im se pomogne. Ja nisam i neću biti agresivan političar, nikoga neću vrijeđati, na mojoj su listi dobri i pošteni ljudi iz našega kraja, mahom mladi koji žele promjene. No na listi imam i umirovljenike i predstavnike svih mjesta koja čine područje grada Čabra. Ići ću s konkretnim programima za bolji život u mom Čabru – kazao nam je Ivica Križ.

Njegov plan za razvoj Čabra fokusira se na dva ključna projekta. Prvi je unapređenje prometne povezanosti, i to asfaltiranjem postojećih šumskih cesta kako bi se značajno smanjilo vrijeme putovanja do Rijeke na samo 40-ak minuta vožnje.

– Za to već imamo šumske ceste, koje bi uz malo proširenja i asfaltiranja omogućile brži dolazak do Rijeke. Drugi je važan dio programa izrada novog Prostornog plana grada Čabra, koji nije mijenjan već 10 godina, a to je ključan dokument za daljnji gospodarski razvoj i privlačenje investitora. Moramo u ovom kraju jačati gospodarstvo, posebno šumarstvo kao temelj razvoja goranskoga kraja. Lokalnim gospodarstvenicima želim osigurati poticaje putem europskih fondova kako bih im olakšao poslovanje. Uz to, plan je i smanjiti komunalne doprinose i omogućiti dugoročan najam gradskog zemljišta kako bi se privukli investitori. Istina, u Čabru je velik problem pitka voda iz lokalnog vodovoda. Imamo cijevi još iz Austro-Ugarske, stalno pucaju, voda se miješa s otpadnim vodama, i tu su ostvareni veliki gubici i dugovi te dana silna neostvarena obećanja. Sada su lokalni vodovodi u okrupnjavanju prešli pod upravu VIK-a Rijeke i bojim se da će tu lokalna samouprava imati male ili gotovo nikakve ingerencije. Bojim se da će situacija biti još i gora jer centralizacija uglavnom ne donosi puno dobroga malim lokalnim sredinama, čije se potrebe izgube. No trudit ćemo se da se za te probleme čuje – najavljuje dr. sc. Ivica Križ.

Dobio brojne nagrade

Križ je za svećenika zaređen 2012. godine u crkvi sv. Kristofora na Rabu, a kao svećenik je služio na Rabu te u Križniškom redu u Sloveniji. Iako kao svećenik nije službovao u svom Gorskom kotaru, dobro je upoznat sa svim problemima rodnoga kraja. Već je 13 godina predsjednik Udruge za zaštitu životinja "Tetrijeb" sa sjedištem u rodnom Prezidu, koju je osnovao kako bi zaštitio tetrijeba gluhana, pticu karakterističnu za Gorski kotar koja je bila pred izumiranjem. Za taj je pothvat već dobio brojne nagrade i priznanja. Kaže da je odmalena veliki ljubitelj ptica. Imao je i turske kokoši, koje je pripremao za razne izložbe, čak i u Mađarskoj.

– Jedini imam srednjoeuropski Uzgojni centar "Tetrijeb" Gorski kotar na hektaru zemlje u Tršću kod Prezida. Projekt sam odradio uz pomoć Hrvatskog lovačkog saveza, kojemu sam i darovao zemljište za taj centar. Dobio sam niz nagrada, ali najdraža mi je nagrada National Geographica, koju smo dobili 2021. godine u kategoriji Život na kopnu. Sada pišemo projekt za Interreg, međugraničnu suradnju s partnerima iz Slovenije za gradnju infocentra za proučavanje klimatskih promjena na toj lokaciji. Napravili bismo mjesto da dolazak 50-ak osoba da se educiraju o temi promjene klime u Gorskom kotaru uz mogućnost noćenja. Već surađujemo sa Šumarskim i Veterinarskim fakultetom u Zagrebu. Napisao sam i knjigu o tetrijebu gluhanu, ptici koja pjeva, ali koja se danas rijetko viđa, a moja je misija i želja to promijeniti, revitalizirati tu vrstu. Pisanje knjige moj je 12 godina dug rad, a promocija će biti u svibnju ove godine u Domu kulture Tršće u Čabru – kazao nam je Ivica Križ.

