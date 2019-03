'Ivan Vrdoljak je očito vidovit pa zna tko će se kandidirati za predsjednika države'

Očito je Ivan Vrdoljak vidovit pa zna tko će se kandidrati za predsjednika države, ironično je predsjednik HSLS-a Darinko Kosor komentirao Vrdoljakovu izjavu da će podržati Zorana Milanovića koji se još nije ni kandidrao za šefa države.

– Očito Vrdoljak ima informacije koje nema nitko drugi u RH, očito je on vidovit pa za tko će biti kandidat. Mislim da je neozbiljno podržavati ljude koji se još nisu kandidirali. Trenutno se, osim jednog saborskog zastupnika, nitko nije izjasnio o kandidaturi za predsjednika RH, čak ni aktualna predsjednica RH. Kada se bilo tko, tko ima šanse pobijediti za predsjednika RH kandidira, tada će i HSLS iznijeti stav. Sada podržavati ljude koji negiraju da će biti kandidati ili se nisu kandidirali mislim da je neozbiljno – kaže Kosor.

Komentirao je tezu HDZ-a, odnosno šefa Državnog arhiva Dinka Čuture koji je na web stranicama HDZ-a napisao da je osnivački Sabor HDZ-a bio prvi Sabor jedne nesocijalističke stranke, iako to nije točno.

– Kad bi to rekao netko tko je neuk i tko nije povjesničar onda na to ne bih reagirao. Ali pošto je Čutura povjesničar, član udruge utemeljitelja HDZ-a i ravnatelj Državnog arhiva to nije slučajna izjava. To je namjerna izjava i ona je opasna jer radi se o reviziji moderne političke povijesti RH. Svi znaju da je prva demokratska stranka koja je osnovana HSLS i to 25.svibnja 1989., a tek nakon toga 17. lipnja HDZ. Čak i inicijativni skup HSLS-a je bio sedam dana prije HDZ-a 21.veljače, a njihov je bio 28. veljače. Ovakve izjave kao što je dao Dinko Čutura znači da postoji grupa ljudi koja bi htjela revidirati povijest i vjerojatno je ugraditi u buduće udžbenike, a ako je to u ovom slučaju koja je prva osnovana demokratska stranka onda se postavlja pitanje što je sa svim drugim temama koje bi se možda na takav način lagano uvodili u hrvatsku povijest. HSLS će pozvati današnjeg predsjednika HDZ-a Plenkovića 20. svibnja u Maticu Hrvatske gdje obilježavamo 30 godina od osnivanja prve demokratske stranke. Nadam se da će se Plenković odazvati i da ćemo time zatvoriti sve ove priče – komentira Kosor. Nije o ovome, dodaje, još razgovarao s premijerom i šefom HDZ-a Plenkovićem, ali čudi se i njegovoj izjavi da će "provjeriti" Čuturine teze.

– Ne znam što se tu treba provjeravati. Mislim da to nije slučajna izjava i da ona ide prvenstveno na štetu HDZ-a pa čak i prvog predsjednika RH i HDZ-a Franje Tuđmana. neosporno je da bez obzira na to što je HDZ bio druga politička stranka koja je osnovana u RH da je Franjo Tuđman kao prvi predsjednik imao velike zasluge za osnivanje moderne hrvatske države. Ovakve izjave dijela članova HDZ-a štete HDZ-u i prvom hrvatskom predsjedniku – vjeruje Kosor.

I sam se osvrnuo na jučerašnji slučaj obiteljskog nasilja na Pagu, iako je riječ o obitelji pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Ne vidi, kaže, osobnu odgovornost resorne ministrice Nade Murganić za propust sustava.

– Politička odgovornost uvijek postoji jer očito dio naših institucija pa i institucija u socijalnoj skrbi očito ne funkcionira na pravi način. Vidjeli ste reakciju ministrice za koju vjerujem da je bila iskrena nakon što se desilo nešto strašno u RH. Vidjet ćemo, razgovarat ćemo o tome na koalicijskom sastanku. Ne može ministar djelovati u svakom centru za socijalnu skrb, ali postoji uvijek politička odgovornost – kaže Kosor zaključivši kako će o tome treba li Murganić podnijeti ostavku raspraviti na koalicijskom sastanku.