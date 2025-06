Plenković s mons. Kutlešom obišao zagrebačku katedralu: 'Cilj je da se omogući služenje svete mise za Božić'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u srijedu, nakon sastanka sa zagrebačkim nadbiskupom mons. Draženom Kutlešom i zajedničkog obilaska zagrebačke katedrale, kako su dosad u obnovu katedrale uložena 42 milijuna eura, a u obnovu nadbiskupskoga dvora 15 milijuna eura. Cilj je nakon današnjeg sastanka da se, s obzirom na jako veliki napredak u konstrukcijskoj obnovi, omogući služenje svete mise za Božić, dakle, do kraja ove godine, najavio je Plenković.

To je, smatra, velika poruka vjernicima i svima koji već nekoliko godina čekaju da katedrala bar djelomično postane funkcionalna. Dobili smo jamstva projektanata i izvođača da je to realno i da će se to ostvariti, napomenuo je Plenković. "To će zahtijevati dodatne napore, jer je riječ u ovom trenutku o jednome od najkompleksnijih projekata obnove sakralne baštine uopće u Europi i svijetu. Činjenica je da su skinuti gornji dijelovi tornjeva katedrale pa je sada ona došla na 72 od svojih 108 metara".

Premijer je dodao kako su svi, uključujući i više stotina stručnjaka raznih struka, spremni učiniti sve da kompletna obnova zagrebačke katedrale bude dovršena u sljedećih nekoliko godina. Zagrebački nadbiskup mons. Kutleša izjavio je da su izvođači radova na katedrali učinili velebna djela, te dodao da želi da katedrala što prije bude spremna za liturgijska slavlja, kako bi se u nju vjernici što prije mogli vratiti.

Rektor Zagrebačkoga sveučilišta Stjepan Lakušić ocijenio je kako se, kad je riječ o obnovi katedrale, radi o najvrjednijem i najvažnijem objektu u Hrvatskoj. S inženjerske točke gledišta odabrana su sva rješenja koja osiguravaju da katedrala bude sigurna i otporna te su osigurani svi preduvjeti da bi se krenulo u unutarnje uređenje katedrale,, rekao je. Cijela konstrukcija dodatno je osigurana pa je katedrala sada sigurna za sve radove.

Inženjerska zadaća, dodao je, bila je osigurati mogućnost korištenja katedrale pa su svi preduvjeti i radnje išle u tom smjeru. Definirani su sljedeći koraci za osiguranje dijela krovišta koje je ključno u sljedećoj fazi za paralelno korištenje katedrale i obnovu. Na sastanku sa zagrebačkim nadbiskupom mons. Draženom Kutlešom bili su, uz premijera Plenkovića, i potpredsjednik Vlade Branko Bačić te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.