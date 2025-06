Požar na brodu s 3000 automobila: Posada evakuirana usred Tihog oceana

Brod koji je prevozio oko 3000 automobila za Meksiko ostavljen je usred Tihog oceana nakon što je na njemu izbio požar, javlja Bloomberg. Požar je započeo na jednoj od paluba broda Morning Midas, koji je u svojoj utrobi imao oko 800 električnih vozila, prema informacijama tvrtke Zodiac Maritime, koja upravlja brodom.

Iako je posada odmah reagirala i pokušala obuzdati vatru, nije ju uspjela staviti pod kontrolu. Američka obalna straža intervenirala je i evakuirala svih 22 članova posade, koji su potom prebačeni na jedan obližnji trgovački brod. Ranije su iz Obalne straže objavili da prema brodu šalju i zračne i pomorske jedinice kako bi pomogli u gašenju. Tvrtka Zodiac potvrdila je da su uključeni specijalizirani timovi za spašavanje i gašenje požara, a brod je iz kineske luke Yantai isplovio 26. svibnja.

