'Crodux nije kriv za ekološku katastrofu'

Do pitke vode u Slavonskom Brodu i okolici i dalje se može jedino iz cisterni. Oko 90 tisuća stanovnika ovog područja vodu iz vodocrpilišta u Sikirevcima trebalo bi dobiti u idućih 15 dana.

U ponedjeljak je počelo spajanje brodskog vodovoda s vodocrpilištem u Sikirevcima, a jučer i pripreme za sanaciju terena na zapadnom ulazu u Slavonski Brod, na mjestu gdje je 28. ožujka prilikom ispitivanja propusnosti cijevi produktovoda došlo do istjecanja naftnih derivata.

Kopa se do cijevi

Radove na sanaciji izvodi tvrtka AEKS koja je bila angažirana i u srijedu, kada je na mjestu incidenta s površine uklonjen samo sloj zemlje i trave do dubine od desetak centimetara. Podsjetimo, iz tvrtke Crodux rekli su kako je isteklo između 150 i 200 litara benzina, no u Gradu tvrde da je riječ o mnogo većoj količini. Nezadovoljan provedenom sanacijom i izostankom analize uzoraka onečišćenog tla, brodski gradonačelnik Mirko Duspara zatražio je neovisnu analizu zagađenog tla te najavio kako će isto učiniti i s vodom s izvorišta. Međutim, prilikom uzimanja uzoraka došlo je do incidenta. Naime, predstavnici Grada došli su u pratnji neovisne tvrtke za ekološka ispitivanja čiji su laboranti uzimali dubinske uzorke tla kako bi napravili svoju analizu, ali kriminalistički inspektor u tome ih je pokušao spriječiti rekavši kako ne mogu sami uzimati uzorke i kako će to učiniti stručnjaci. No neslužbeno doznajemo da su na kraju ipak uspjeli uzeti uzorke. Zemlja će se kopati do samih cijevi koje su na dubini od tri metra kako bi se utvrdilo ima li još tekućine u cijevi produktovoda.

– Ovo je trebalo obaviti još 28. ožujka kada se dogodio akcident, doći do cijevi i provjeriti što se dogodilo i pokupiti sve što je bilo ne samo površinski već i dubinski jer ovo je sve natopljeno. Međutim, to nije odrađeno. Osim toga, nismo dobili nalaze i vjerojatno ih nećemo ni dobiti jer nisu ni odrađeni – rekao je gradonačelnik Duspara.

S druge strane, iz Croduxa uvjeravaju kako su sve odradili prema pravilima struke i kako oni nemaju ništa s onečišćenjem vode s obzirom na to da se incident s izlijevanjem benzina dogodio na lokaciji od 2,8 do 5 km udaljenoj od vodocrpilišta. Direktor Crodux energetike Branko Radošević izvijestio je kako je obavljen prvi dio iskopa do cijevi produktovoda iz kojeg su istekli naftni derivati, a tada se stalo kako bi uvid u sanaciju dobila i policija. – Moramo utvrditi rubna područja do kojih je došlo zagađenje kako bismo utvrdili o kolikom se prostoru i dubini radi – rekao je Radošević. Na upit je li u nekom scenariju ipak moguće da je naftni derivat došao do vodocrpilišta Radošević je kratko odgovorio: – Nemoguće!

Umirovljeni general Ivan Čermak, vlasnik tvrtke Crodux, u kratkom je telefonskom razgovoru za Večernji list ostao pri stavu da njegova tvrtka nije kriva za ekološku katastrofu u Slavonskom Brodu.

– Dali smo priopćenje i iza njega stojimo. Dokle god ne bude gotova nezavisna istraga nećemo izlaziti s dodatnim komentarima. I dalje tvrdimo da jedno s drugim (radovi Croduxa na ispitivanju produktovoda, op. a.) nije povezano, a sigurni smo da će to pokazati i istraga na terenu – rekao nam je Čermak. On tvrdi i da cijev produktovoda nije pukla, nego da je bila šuplja kada je Crodux započeo ispitivanje. – Cijev je bila šuplja i propustila je. Mi smo jasno i glasno rekli da je iscurilo 150 do 200 litara (nafte ili benzina, nap. a.), pet kilometara daleko od vodocrpilišta – rekao je vlasnik Croduxa. Na pitanje što je onda uzrok golemog zagađenja vode odgovorio je da ne zna i da ne bi ulazio u nagađanja. – Uskoro će se sve znati. Istraga još traje – dodao je.

“Tragedija i teška situacija”

Na Dusparine optužbe da je ministar energetike Tomislav Ćorić Croduxu dao posao na produktovodu bez natječaja Čermak je rekao da su to sve “laprdanja i gluposti”.

– Koji natječaj, kakvi natječaji? Taj su posao rafinerija (Bosanski Brod, nap. a.) i Crodux direktno dogovorili i ugovorili. Mi smo bili inicijator toga jer smo rekli da je to način da se Slavonski Brod riješi zagađenja – tvrdi Čermak i dodaje: – Isti čas kad se to dogodilo pozvali smo i vatrogasce i policiju i poduzeće koje se bavi sanacijom, odradili sanaciju. Nagađanja, špekulacije, histerija, zlonamjernosti... kako to uopće komentirati? To nema veze sa strukom. Čermak je na naše pitanje ustvrdio da ne zna zašto se Duspara okomio baš na njega, ali je i rekao da je zagađenje vode u Sl. Brodu “tragedija i teška situacija”.