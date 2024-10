Ivan Anušić: Vraća se hrvatski brigadir iz Libanona, zaustavljene i daljnje rotacije

Hrvatski brigadir na misiji u Libanonu vratit će se kući u narednim danima, a rotacija hrvatskih vojnika u toj zemlji zaustavit će se dok se situacija u njoj ne smiri, rekao je u utorak ministar obrane Ivan Anušić. Hrvatski brigadir, pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) „za nekoliko dana bit će evakuiran iz Libanona” te se trenutno nalazi na sigurnom području, rekao je Anušić.

Vojniku 17. listopada ističe godinu dana mandata, a rotacija koja se trebala dogoditi "zaustavljena je” te se „nitko neće tamo slati dok se ne smiri situacija”, naglasio je ministar. Dodao je da je takva evakuacija pripadnika mirovnih snaga uobičajena u slučajevima eskalacije sukoba te da nema prostora za paniku.

Anušić je rekao da UNIFIL u Libanonu djeluje u dvije baze te da je brigadir bio u onoj bliže Sredozemnom moru, stoga i putu evakuacije, odnosno onoj koja nije bila izložena napadima Izraela.

Od početka izraelske kopnene operacije u Libanonu 1. listopada, položaji UNIFIL-a pogođeni su 20 puta, što uključuje izravnu paljbu i nedjeljni incident u kojemu su dva izraelska tenka probila vrata baze UNIFIL-a, priopćio je UN. Međunarodna zajednica osudila je te napade i poručila da odmah moraju stati.

Anušić je u utorak govorio i o NATO-ovoj misiji potpore Ukrajini NSATU za koju je predsjednik Zoran Milanović odbio dati odobrenje i time zaustavio odlazak hrvatskih vojnika u Wiesbaden. Ministar smatra da Hrvatska time pokazuje nelojalnost saveznicima „koji su nama lojalni” i da se time poništava sve ono što je Hrvatska postigla devedesetih. Nazvao je „skandaloznom” poruku da bi Hrvatska sudjelovanjem u toj misiji „slala svoje vojnike” da idu poginuti u Ukrajini.

„Ako nećemo poštivati naše članstvo, što nam onda preostaje?”, pitao je Anušić: „Hoćemo li se pridružiti nazad Srbiji, kome? Rusiji, Moldaviji, kome? Gdje idemo?”.

Anušić je rekao da ne zna koje su namjere Milanovića za odbijanje davanja odobrenja, pa podsjetio da je kao premijer on poslao hrvatske vojnike u Afganistan, tada epicentar svjetskog sukoba. „Mislim da je Rusija razlog zbog čega on ne želi sad slati naše vojnike”, zaključio je ministar, no rekao da „ne zna kakve veze predsjednik ima s Rusijom” i da će novinari „to njega morati pitati”.

