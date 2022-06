Bivši splitski gradonačelnik: 'Ostavio sam Puljku 57 milijuna kuna, a on je ostavio grad u minusu'

Bivši gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara oglasio se na svom Facebook profilu nakon današnje konferencije za novinare kandidata Centra Ivice Puljka.

-Čuo sam danas da je Puljak opet izjavio kako je on zamijenio mafiju koja je vladala gradom. Građani su meni bili dali povjerenje te sam upravljao Splitom. Ponosno i čestito. Jesam li ja taj mafijaš?! Ako je vidio mafijaša koji je upravljao ili upravlja gradom trebao je to prijaviti policiji. To može i sad.Odmah! A ne lagati i pljuvati po svemu i svakome.Neka bude siguran da mu to neće proći- započeo je objavu Krstulović pa dodao:

-U zadnjih godinu dana nije ništa napravio. Apsolutno ništa. Sve projekte koje je naslijedio i trebao nastaviti je napustio, a niti jedan svoj nije započeo. Ostavio sam mu 57 milijuna kuna i to nakon dvije teške pandemijske godine, a on je ostavio grad u minusu. I sad to lažima na sve načine pokušava prikriti. Upornim ponavljanjem mantre o mafijaškom gradu on sramoti naš grad. To mu neće i ne smije proći. Ovog puta neće uspjeti nasamariti građane lažima i podmetanjem- zaključio je bivši gradonačelnik Splita.

Inače, Puljak je pozvao svoje sugrađane birače da izađu na izbore "i donesu čvrstu odluku da se taj grad više nikada ne vrati u ruke mafijaša, lopova i kriminalaca".

"Mi iza sebe imamo samo svoje građane, nemamo crne fondove, mafiju ni kriminalce nego građane koji žele red, da ovim gradom i dalje upravljamo kao što smo upravljali deset mjeseci", rekao je kandidat Centra za gradonačelnika na izvanrednim izborima koje je upravo on i izazvao ostavkom na mjesto prvog čovjeka grada.