Istrani i Zagorci imat će i jesenske praznike

Mogućnost da uvede više kraćih odmora iskoristilo je 159 osnovnih i srednjih škola koje tako sljedeće školske godine uvode jesenske praznike, a zimske dijele na dva dijela. Riječ je o 11,69 posto školskih ustanova koje su odlučile uvesti više kraćih odmora – odluku su donosile škole, odnosno njihovi osnivači, a svoj izbor Ministarstvu obrazovanja morali su dostaviti do kraja ovog tjedna, kada je i službeno istekao rok za odluku o organizaciji praznika za sljedeću 2019./2020. školsku godinu.

Jesenski praznici

U spomenuti broj izabranih škola koje uvode jesenske praznike ne ubrajaju se škole koje su sudjelovale u eksperimentalnom dijelu “Škole za život” – jer neke od njih eksperimentirale su upravo i s ponuđenim modelima praznika. Ministarstvo je pred osnivače stavilo četiri modela organizacije praznika, a do 14. lipnja, kada je bio zadnji rok za izjašnjavanje škola, većina se škola opredijelila ili za postojeće i svima dobro znane datume praznika bez ikakvih izmjena ili za model koji je podrazumijevao uvođenje jesenskih praznika i organizaciju zimskih praznika u dva dijela.

Tako će učenici osnovnih i srednjih škola koje se nalaze u gradu Krapinskim Toplicama i u općini Stubičke Toplice te drugdje na području Krapinsko-zagorske županije, kao i učenici iz 11 škola u gradu Karlovcu i 31 škole s područja Karlovačke županije sljedeće školske godine imati jesenski odmor od 30. listopada, a na nastavu će se vratiti 4. studenog. Ti će učenici imati prvi dio zimskog odmora od 23. prosinca do 7. siječnja, a na drugi će dio zimskog odmora od 24. veljače do 2. ožujka, dok će im proljetni odmor započeti 9. travnja 2020. i trajati do 14. travnja 2020. godine.

Istom modelu i istim datumima praznika u sljedećoj godini priklonit će se i škole iz Istarske županije, četiri škole s područja grada Labina, jedna škola s područja Pazina, četiri škole iz Poreča, 11 školskih ustanova iz Pule, tri iz Rovinja, dvije školske ustanove iz Umaga, kao i školske ustanove Porečko-pulske biskupije te Branke Červar.

Nasuprot njima, učenicima 181 škole koje su na području Zagreba neće se ništa promijeniti – na praznike će kao i prethodne generacije, odbijajući time više kraćih odmora.

– Njima će zimski odmor početi 23. prosinca, a na nastavu će se vratiti 13. siječnja, dok će im proljetni odmor početi 10. travnja i završiti 20. travnja 2020. godine – poručili su za Večernji list iz Ministarstva obrazovanja potvrđujući tako da podjela na jesenske i zimske praznike u dva dijela neće biti.

Promjene baš kao u Zagrebu neće biti ni u školama čiji su osnivači Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, kao ni u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Udžbenici za osnovnoškolce

Jesenski odmor i zimske praznike u dva dijela imat će i učenici pet škola u gradu Koprivnici. Bez obzira na to imali više kraćih odmora ili tek zimske i proljetne praznike svim učenicima u slijedećoj školskoj godini, nastava se mora organizirati u najmanje 160 nastavnih dana, a prvi dan nove školske godine za sve učenike kako osnovnih i srednjih škola počet će 9. rujna 2019. godine.

Toga dana sve učenike osnovnih škola na školskim klupama dočekat će udžbenici koji se nabavljaju iz proračuna, a roditelji će morati, eventualno kupiti radne bilježnice za pojedine predmete ako se za rad s njima odluče profesori u školi. Roditelji srednjoškolaca udžbenike koji će se koristiti u nastavi kupuju sami – oni se neće nabavljati iz proračuna!