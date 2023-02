Istraga traje: Još nije otkriveno tko je u mjestu Hlevnica ostavio bebu, i je li već tad bila mrtva

Prije mjesec dana netko je ostavio bebu u malom mjestu Hlevnica kod hrvatsko-slovenske granice, a još nije otkriveno tko je to počinio. Još nisu stigli ni rezultati zatražene obdukcije, a mjesto je i dalje u potpunom šoku, prenosi Dnevnik.hr. "Mene još sad jeza prolazi. Grozno sad zvuči, ali definitivno se trebalo drugačije pobrinuti za tu bebu, bez obzira je li mrtva rođena ili živa, ne znam, tko god je to napravio, apsolutno je za svaku osudu", rekla je Romana Karničar iz Hlevnice. Beba je ostavljena na zemljištu njezina ujaka.

Policija je uzela sve tragove koji bi mogli dovesti do počinitelja, no istraga dosad nije donijela nikakve rezultate. Ne zna se ni čija je beba, zbog čega je odbačena, kako je došlo do smrti. "Ne mogu oni to rasvijetliti ako nemaju u bazi DNK nečiji, to i laik zna", kaže Romana Karničar. Obdukcija i cijela istraga predugo traju, smatra kriminalist Željko Cvrtila.

"Ono što bi obdukcija trebala utvrditi i ključno je za istragu i postojanje kaznenog djela jest je li dijete bilo živo u momentu rođenja pa je zbog toga što je ostavljeno na hladnoći i bez brige nastupila smrt, što bi, vrlo izvjesno, potpalo pod kazneno djelo čedomorstva. Ili nije bilo živo", rekao je Cvrtila. Obavljen je cijeli niz obavijesnih razgovora, ali ništa nije pomoglo u potrazi za identitetom majke. "Vjerojatno se išlo i prema mogućim ginekolozima, bolnicama, ambulantama da se vidi čija se trudnoća vodila kao takva, a nije se pojavila kasnije s djetetom i ne zna se što se kasnije dogodilo", rekao je Cvrtila.

