Irkinja umjesto u Splitu nakon drame završila u Zadru: 'Mislila sam da će nas opljačkati...'

Polako se normalizira situacija u splitskoj Zračnoj luci sv. Jeronim nakon što su sinoć bili otkazani svi letovi, a sada je otkriveno da je uzrok problema bio hakerski napad. Internetska stranica zračne luke i dalje ne radi, no ponovno su počeli s letovima. Prema snimci od jutros iz zračne luke, putnici su čekali svoje letove, a brojni su spavali na podu zračne luke.

- Za nas je to u redu, na većim aerodromima čekamo i duže kad je sve uredu. Čuli smo što se dogodilo, no izgleda da su se dobro organizirali. Idemo za Oslo, naš let će kasniti nekih sat vremena", rekao je za index mladi par koji leti za Oslo, a na check in je čekao 30 minuta.

Na letu za Hamburg čekalo se malo duže, no ni oni nisu nervozni.

FOTO Otkriven uzrok kaosa u splitskoj zračnoj luci: 'Radi se na otklanjanju posljedica napada'

"Let nam kasni dva sata, malo smo duže čekali za karte jer se sve ispisuje ručno. Čuli smo da se dogodio hakerski napad. Sve nam je ispričao taksist na putu do aerodroma, bojali smo se da će biti i veće gužve, no ovo je izdrživo. Nadamo se da neće biti problema s letom i da ćemo uskoro poletjeti. Zapravo smo sretni što nam je let sada, sinoć je sigurno svima bilo nezgodno jer ništa nisu znali i sve je stalo", kazali su.

A zanimljivu je priču imala jedna Irkinja. Naime, letovi koji su bili u tijeku preusmjeravani su u Zadar. Irkinja je završila u Zadru, a do Splita se vozila taksijem.

- Kad smo sletjeli u Zadar neko vrijeme smo sjedili u avionu čekajući da se organizira prijevoz do Splita. Naravno da nismo očekivali da će se za sve putnike koji su pristizali i drugim avionima uspjeti tako brzo realizirati. Bojali smo se da će potrajati cijelu noć dok nas sve prebace... Ali imali smo sreće i ubrzo se sami organizirali s još nekoliko drugih putnika - rekla je Irkinja Ella za Slobodnu Dalmaciju.

Uspjelo se, kaže, ekipirati njih osam i oko ponoći za 250 eura dogovoriti taxi iz zadarske zračne luke do Splita što je po osobi iznosilo 31 euro. Riječ je, opisuje, o putničkom kombiju s regularnom taxi oznakom. ž

- Bojala sam se da će nas, zbog izvanrednih okolnosti i velikog broja putnika koji su se što prije htjeli prebaciti do Splita, taxi opljačkati. Ali dogodilo se upravo suprotno. Vozač nas je, k tome još, sve razvezao do vrata apartmana što nam je dodatno olakšalo. U krevetu smo bili u jedan i pol u noći – uz smiješak jutros govori Ella.