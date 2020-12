Inspekcija obavila nadzor u domu Exclusiv. Suvlasnica: 'Dok je ne vidim iza rešetaka, ja ne stajem'

Dvoje inspektora Ministarstva socijalne politike i mladih tijekom današnjeg nadzora nije pronašlo ništa sporno u radu Obiteljskog doma za starije “Exclusiv” u Mošćenici kraj Siska. Vidljivo je to iz zapisnika koji je Večernji list dobio na uvid.

Inspekcija je u Dom došla temeljem prijave policiji o zlostavljanju štićenika u tome domu te objavi fotografija na Facebooku koje je objavila bivša zaposlenica doma Valerija Sačić. Zapisnik je dostavljen i policiji koja provodi istragu i čiji su djelatnici također bili u domu.

“Pokazat će se istina”

– Postala sam najsretnija osoba na svijetu kad sam vidjela da je inspekcija došla. Razgovaraju redom s našim korisnicima. Inspekcija je razgovarala i s gospođom koja je na fotografiji. Pokazat će se što je prava istina – rekla nam je suvlasnica doma “Exclusiv” Dijana Pavičić s kojom smo razgovarali u vrijeme dok je inspekcija bila u domu.

Naime, u srijedu je bivša djelatnica doma Valerija Sačić na Facebooku objavila fotografiju jedne od korisnica kako leži gola pokraj kreveta na kojem su razasute fekalije. Tom prilikom prozvala je vlasnike doma da su je napali nakon fotografiranja te da je dom „leglo nepravilnosti“.

– Glavni razlog zbog kojeg nisam htjela ostati jest to što vlasnik štićenike veže za krevet. Objašnjavao mi je i kako napraviti taj “mornarski čvor”, no nisam to nikako mogla naučiti zbog čega mi je često prigovarao. Riječ o osobama starije dobi kojima je nužna liječnička pomoć, a on rješenje vidi u vezanju nemoćnih ljudi. Da stvar bude još gora, osobama koje su nepokretne, hrana stoji na stoliću, a nitko ih ne hrani. Dakle, ako se ne možeš kretati, ti ostaješ gladan. Srce mi se lomi kad samo pomislim na to – ispričala je među ostalim Valerija Sačić, koja je istaknula da je školovana njegovateljica s bogatim radnim iskustvom koje je stekla u Hrvatskoj i inozemstvu.

Prema inspekcijskom zapisniku nijedan od devet korisnika doma, s kojima su inspektori razgovarali bez prisutnosti vlasnika i djelatnika, nije kritizirao uvjete boravka ili ponašanje vlasnika doma. Dementna korisnica s fotografija rekla je inspektorima da je dvije noći bila vezana „no da to nisu činili ni vlasnica doma ni njezin suprug nego neka mlađa osoba, koja nije iz doma“. Dijana Pavičić kazuje da je ovo osveta nezadovoljne djelatnice i da u tome nema istine. Dodaje da su im se počeli javljati ljudi koji tvrde da je Valerija Sačić, koja je u domu počela raditi 27. studenoga i odradila nekoliko noćnih smjena, slično učinila i u nekim prijašnjim ustanovama gdje je radila, kao i u inozemstvu.

Prijetnje vlasnicima

– Meni ona uopće nije odavala dojam da je problematična. I ovo je poslikala u svojoj smjeni, a ujutro je mene dočekalo sve pospremljeno. Nisam uopće vidjela da je bilo što napravila – pojašnjava Pavičić koja najavljuje tužbe protiv Valerije Sačić.

– Dok je ne vidim iza rešetaka, ja ne stajem. Moja je obitelj podvrgnuta linču, meni se na Facebooku prijeti smrću, šalju mi se poruke da ću dobiti metak u glavu, da će me razapeti, strašno. Prijete mi i djetetu. Inspekciji sam dala na uvid te poruke, idem i policiji prijaviti, a ne želim prenositi kakve mi sve uvrede pišu zbog jedne patološki problematične žene. Jer normalna osoba ne može napraviti onakve fotografije – rekla je Dijana Pavičić.