'Ne dođe li do dodatnih šokova u opskrbi energentima, stopa rasta u 2023. mogla bi znatno usporiti'

Ekonomska aktivnost u trećem ovogodišnjem tromjesečju bit će jednako dobra kao i u prvom dijelu godine! CEIZ indeks Ekonomskog instituta Zagreb sugerira da je BDP u trećem tromjesečju rastao 7,8 posto na godišnjoj razini. CEIZ indeks izrađuje Marina Tkalec, analitičarka Instituta koja je u posljednje vrijeme najpreciznija u prognozama domaćih ekonomskih kretanja, te se njezin indeks gotovo preklapao s ostvarenjem. Tkalec kaže da bi državna potrošnja i investicije mogli zadržati stope rasta na visokoj razini i u 2023. godini.

Dobar rast u ovoj godini

Službeni podatak o trećem kvartalu bit će objavljen potkraj ovog mjeseca, a podsjećamo da je prvi kvartal donio stopu rasta na godišnjoj razini od 7,8 posto, a drugi od 8,7 posto. Bude li treći 7,8 posto, to znači da je iza Hrvatske još jedna dobra i ekonomski dinamična godina, iako se naveliko govori o recesiji i osjetnom padu gotovo svih europskih ekonomija.

I Marina Tkalec ističe da ekonomska aktivnost u prva dva mjeseca trećeg tromjesečja 2022., srpnju i kolovozu, u odnosu na razdoblje od travnja do lipnja 2022., iskazuje trend blagog usporavanja, no stopa rasta će i dalje biti dosta robusna.

Primjerice, manju desezoniranu vrijednost u kolovozu 2022. u odnosu na prethodni mjesec bilježi broj dolazaka turista, dok su obujam industrijske proizvodnje, prihodi Državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost i promet u trgovini na malo ostvarili povećanje. Godišnja stopa rasta BDP-a mogla bi ove godine biti 6 do 7 posto, zbog usporavanja koje se očekuje potkraj godine.

OVI, indeks slobodnih radnih mjesta, upućuje na to da je potražnja za radom vrlo velika, čak 19 posto veća u odnosu na 2019. godinu. To nam govori da do najavljivanog usporavanja nije došlo. Inflaciji unatoč, kućanstva i poduzeća sačuvala su svoju potražnju za dobrima i uslugama, dobrim dijelom zahvaljujući vrlo izdašnim državnim paketima pomoći, ističe Marina Tkalec.

Trenutno, podsjeća Tkalec, u najvećim svjetskim gospodarstvima imamo kombinaciju restriktivne monetarne politike koja se očituje podizanjem referentnih kamatnih stopa s ciljem suzbijanja inflacije, te labavom fiskalnom politikom koja zapravo hrani inflaciju, ali i čuva radna mjesta, dohotke i aktivnost poduzeća. Monetarna vlast zateže, izvršna vlast popušta, a Tkalec kaže da takva kombinacija neće biti uspješna u suzbijanju inflacije, ali će omogućiti izbjegavanje recesije.

- Tako da za ovu godinu svakako očekujem pozitivnu stopu rasta, spomenutih šest do sedam posto, i vjerojatno dvoznamenkastu stopu inflacije, oko 10 posto. Što će biti u sljedećoj godini, uvelike će ovisiti o tome hoće li biti produljenja državnih potpora i koliko će velike one biti - ističe Tkalec.

Vlada je za stanovništvo ograničila cijene plina, struje i grijanja faktički do isteka sezone grijanja, a toplo vrijeme dodatno ide naruku svima. Poduzetnici pritišću da se subvecionirana cijena plina dodatno proširi i na njih, no zasad nema informacija da bi se išlo u tom smjeru. Kako najpreciznija analitičarka vidi kretanja u 2023. godini?

Snažno tržište rada

- Za naše gospodarstvo važno je i kolike će biti potpore u zemljama naših trgovinskih partnera i destinacijama iz kojih nam dolazi velik broj turista. Ali čak i u nekom blagom negativnom scenariju, u kojem npr. Njemačka završi u recesiji, hrvatsko gospodarstvo će možda iskusiti tek tehničku recesiju – pad BDP-a u dva uzastopna tromjesečja, ali uz snažno tržište rada koje zbog nedostatka radne snage već dulje vrijeme uživa visoku potražnju i rast nominalnih plaća. Ukupno gledano, ne dođe li do nekih golemih dodatnih šokova u opskrbi energentima ili prelijevanju krize s velikih tržišta, stopa rasta u 2023. mogla bi znatno usporiti, ali ostati pozitivna. Moguć je i šok na drugoj strani, u smislu državne potrošnje i investicija koje bi mogle stopu rasta zadržati na visokoj razini, kaže Tkalec. U oba slučaja, Tkalec ne vjeruje da će doći do suzbijanja inflacije na ciljanih dva posto. Iduće bi godine inflacija mogla biti nešto podnošljivija, ali i dalje iznad cilja središnjih bankara, na oko šest do osam posto.