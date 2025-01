Impresivno otkriće: Pronađeno preko 200 otisaka dinosaura, na njih slučajno naletio bagerist

U kamenolomu u Oxfordshireu otkriveno je najveće britansko nalazište staza dinosaura ikada. Pronađeno je oko 200 golemih otisaka stopala na vapnenačkom podu, nastalih prije 166 milijuna godina, piše BBC. Stručnjaci smatraju da su tragove ostavile dvije vrste dinosaura - dugovrati sauropod Cetiosaurus i manji megalosaurus koji jede meso.

Najduže staze duge su 150 metara, no mogle bi se protezati i mnogo dalje jer je iskopan samo dio kamenoloma. - Ovo je jedno od najimpresivnijih nalazišta tragova koje sam ikada vidjela, u smislu razmjera, u smislu veličine tragova - rekla je prof. Kirsty Edgar, mikropaleontologinja sa Sveučilišta u Birminghamu. - Možete se vratiti u prošlost i dobiti predodžbu o tome kako bi bilo da su ta ogromna stvorenja samo lutala uokolo i bavila se svojim poslom.

Tragove je prvi uočio Gary Johnson, radnik u kamenolomu Dewars Farm, dok je vozio bager. - U biti sam čistio glinu i naletio sam na grbu i mislio sam da je to samo nenormalnost u tlu, ali onda sam došao do drugog, tri metra dužine pa opet grba i tako se ponavljalo- rekao je. Takva jedna staza tragova pronađena je u blizini 1990-ih pa je shvatio da redovite neravnine i udubljenja mogu biti otisci stopala dinosaura. - Mislim da sam prva osoba koja ih je vidjela. Bilo je to tako nadrealno - trenutak koji me doista prožimao - rekao je za BBC News.

Ove jeseni, više od 100 stručnjaka, studenata i volontera sudjelovalo je u iskopavanjima. Navedeni dinosauri živjeli su u toploj i plitkoj laguni, a njihov trag je očuvan vjerojatno zbog deponiranja sedimenta nakon oluje. Fascinantno je pronaći ovakve dokaze da su ta ogromna bića hodala zemljom. Paleontologinja dr. Emma Nicholls iz Prirodoslovnog muzeja Sveučilišta u Oxfordu za vrstu mesoždera rekla je da su bili spretni lovci. - Cijela životinja bila je duga 6 do 9 metara. Bili su to najveći grabežljivi dinosauri za koje znamo u jurskom razdoblju u Britaniji.

