Iduće generacije mogle bi biti zakinute za klizanje i pecanje na zaleđenim jezerima

Zbog povećanja globalne temperature tisuće jezera diljem sjeverne hemisfere više neće biti prekrivena ledom tijekom zimskog perioda, otkriva nova studija.

Istraživači navode kako će nestanak leda imati značajne posljedice za milijune ljudi koji žive u blizini tih jezera. To bi također moglo predstavljati prijetnju opskrbe pitkom vodom, ali i ribljim vrstama.

Trenutno se oko 15 tisuća jezera u SAD-u i Kanadi zaledi tijekom hladnijih zima, no tijekom toplijih zima nema 'zimskog prekrivača' na njima, piše BBC.

Ako se porast temperature na globalnoj razini uspije zadržati na 2°C, to bi trebalo značiti da će se broj jezera s 'privremenim' ledom povećati na 35 tisuća što će imati utjecaj na 394 milijuna ljudi.

- Ne govorimo o tome da jezera postanu malo toplija. Govorimo o ledu koji nestane tijekom zime - kazala je Catherine O'Reilly, koautorica studije sa Sveučilišta Illinois.

- Naša djeca i unuci ne bi vidjeli ono što mi uzimamo zdravo za gotovo - rekla je.

Dr. Sapna Sharma, glavna autorica sa Sveučilišta York u Torontu, kazala je kako ne treba puno da se ovi utjecaji osjete.

- To se događa sada. Jezero Superior više se ne smrzava tijekom zime. I Velika jezera to doživljavaju. Imamo primjere diljem svijeta gdje jezera doživljavaju tu veliku promjenu i predviđamo da će se to dogoditi na više jezera u budućnosti - rekla je Sharma.

Osim što bi to značilo kraj kulturnim i rekreacijskim aktivnostima kao što su klizanje i ribolov na ledu, gubitak leda na jezerima prijetio bi i utjecajem na okoliš. Jezera koja se ne smrznu podložnija su gubitku vode kroz isparavanje.

