Idete na ljetovanje? Evo kako preživjeti napad morskog psa - ili još bolje, u potpunosti ga izbjeći

Napadi morskih pasa su rijetki. No, kad se tako nešto dogodi to je vijest koja tako lako utjera strah u kosti. Međutim, istina je ta da najveći dio nas vidjet će morskog psa isključivo na dokumentarcu, a ne kraj sebe u moru. Međunarodna baza podataka napada morskih pasa koju vodi Prirodoslovni muzej na Floridi navodi kako je u 2023. godini bilo 69 potvrđenih napada morskih pasa i 36 ugriza morskih pasa diljem svijeta, a godinu ranije je bilo 57 napada i 32 ugriza. Najviše napada u 2023. godini zabilježeno je u SAD-u i to njih 36, a od svih saveznih država najviše i to 16 zabilježeno je na Floridi.

Na Zemlji živi više od 8 milijardi ljudi, a znatni dio ljudske populacije živi kraj obale. Znatno su veće šanse da se utopite nego da postanete žrtva morskog psa. Za one koji i dalju strahuju od napada, postoje stvari koje možete napraviti, tvrde stručnjaci za CNN. More je dom morskih pasa, a mi smo samo posjetitelji.

"Ako idete u ocean, morate pretpostaviti da biste mogli susresti morskog psa bez obzira kada i gdje to bilo", rekao je Neil Hammerschlag, direktor Programa za istraživanje i očuvanje morskih pasa na Rosenstiel školi Sveučilišta u Miamiju i dodao: "Srećom, ljudi nisu na jelovniku, a također, na sreću, morski psi izbjegavaju ljude."

No, postoje mjesta na kojima je veća vjerojatnost da ćete sresti morskog psa. "Trebali biste izbjegavati estuarije", rekao je Richard Peirce, stručnjak za morske pse i bivši predsjednik Zaklade za morske pse sa sjedištem u Velikoj Britaniji i Društva za zaštitu morskih pasa. Mutne vode riječnih ušća su omiljene među morskim psima bikovima, koji će najvjerojatnije napasti ljude zajedno s velikim bijelim i tigrastim morskim psima.

“Strašno puno napada događa se u ušćima rijeka, gdje ima mulja i drugog materijala u suspenziji u rijeci gdje ljudi peru svoju odjeću ili sebe”, rekao je Peirce. Hammerschlag je istaknuo još jedno područje gdje je susret s morskim psom vjerojatniji, a to je između dubokih kanali između obale i pješčanih sprudova.

Mali morski psi snimljeni uz plažu u Vodicama

Stručnjak za morske pse Richard Peirce savjetuje za CNN da se ni pod razno ne skače u more ako vidite u neposrednoj blizini ribarske brodice. "Bilo da je ribolovna aktivnost komercijalna ili rekreacijska, materijal se često odbacuje, a neželjena mrtva riba, dijelovi ribe i vađenje utrobe privlače pažnju morskih pasa”, objasnio je. Prije nego što uđete, promatrajte neuobičajene aktivnosti riba, kao što je cijela hrpa malih i srednjih riba koje iskaču iz vode, rekao je Hammerschlag navodeći kako je to mogući znak da bi morski pas mogao biti u blizini.

Bolje ne u to doba

Plivanje rano ujutro ili kasno navečer može biti lijepo, ali istovremeno to je vrijeme kada je najvjerojatniji napad morskog psa. "Mnogi napadi morskih pasa su slučajevi pogrešnog identiteta", kaže Peirce, "zbog smanjene vidljivosti i sposobnosti identifikacije morskog psa."

Chris Lowe, profesor morske biologije i direktor Shark Laba na sveučilištu u Long Beachu, savjetuje da se napravi 'domaća zadaća' prije nego se čovjek krene kupati na inače nepoznatoj lokaciji. “Budite oprezni s nakitom i sa svime što bliješti jer morski psi uvijek traže ribu.” rekao je Lowe. U mutnoj vodi morski pas može pomisliti da je bljesak znak obroka. "I ne želite da vam zabune ruku ili nogu s time"

Što ako je u blizini

Dogodilo se ono što nitko ne želi. Morski pas je došao do nas. Najgora stvar koju sada možete učiniti je paničariti. "Nemojte počinjati prskati uokolo - samo ćete uzbuditi, potaknuti i potaknuti interes morskog psa", rekao je Peirce i dodao: “Morski pas nema šape ni ruke, pa ako želi nešto istražiti, jedina sposobnost koju to može učiniti je staviti to u usta”.

“Zbog toga često dobivamo istraživačke ugrize koji ne rezultiraju smrću, a ponekad čak niti ozbiljnom ozljedom. Ako idete plivati ​​i prskati se, gotovo pozivate morskog psa da dođe i da vas istraživački ili napadački ugriz", nadometnuo je. Kad morski pas pliva oko vas, pokušajte održavati kontakt očima. "Morski psi su grabežljivci koji napadaju iz zasjede. Ako se cijelo vrijeme okrećeš i gledaš prema njemu dok kruži oko tebe, neće mu biti ni upola toliko ugodno kao da se može prišuljati s leđa."

Hammerschlag se složio s time, te rekao da bismo trebali postaviti svoje tijelo prema morskom psu kako bi znao da ga vidite i da ga slijedite. Zatim se polako vratite ili na čamac ili na obalu. Ako surfate, pratite morskog psa svojom daskom, kazao je Lowe. "Neka morski pas zna da ga netko promatra."

Ako je morski pas agresivan, morate biti što veći u vodi, ističe Peirce za CNN. "Što si veći u vodi, to ćeš više poštovati", rekao je. No, ako se čini da morski pas samo prolazi, Peirceov savjet je da pokušate biti što manji. “Ako vas morski pas vidi kao konkurenta za svoj izvor hrane, to može biti jedan od razloga zašto vas napada”, objasnio je.

Što ako napadne

Ako se dogodi to da vas morski pas napadne, priuštite mu pakao, savjetuju stručnjaci. Udarajte rukama, nogom i bodite po osjetljivim mjestima – ali pazite gdje ciljate. “Sve se priča o tome da morskog psa udarite u nos. To je u redu, ali zapamtite da su odmah ispod nosa usta", rekao je Peirce. "Ovo je pokretni objekt u vodi, a ni vi ne stojite mirno, tako da ono što ne želite učiniti je da na kraju učinkovito udarite u usta ili bilo gdje blizu njih." Dobar hitac u škrge također može učiniti posao. "Škrge su vrlo osjetljive - nije loša ideja udariti morskog psa u škrge."

Dobra je ideja plivati ​​s drugim ljudima, rekao je Lowe. Ne samo da to smanjuje šanse za napad, rekao je, već imate nekoga tko će vam pomoći do čamca ili obale ako vas ugrize.