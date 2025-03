Identificirano 12 žrtava iz Domovinskog rata: 'To su ljudske sudbine koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima'

U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru danas je identificirano 12 žrtava iz Domovinskog rata. Riječ je o osam branitelja i četvero civila među kojima je i jedna žena. Identificirana tijela potječu iz grobnica iz okolice Marinaca, Berka i Bobote kao i osam tijela s Petrovačke dole što je prva identifikacija s tog odlagališta komunalnog otpada kod Vukovara.

– To su ljudske sudbine koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima, to je snažna poruka naše posvećenosti pronalasku i identifikaciji svih žrtava, ali i snažan pokazatelj razmjera počinjenih zločina. Naš je cilj je pronaći žrtve, ali i procesuirati zločince – rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

O posmrtnim ostacima pronađenima na komunalnom odlagalištu Petrovačka dola rekao je da dosadašnja saznanja jasno upućuju na činjenicu da su oni premještani, moguće i u više navrata. O zahtjevnosti potrage na Petrovačkoj doli govori i to što se tamo traga dvije i pol godine, a za to vrijeme prebačeno je oko 110.000 kubika smeća dok su posmrtni ostaci pronađeni na oko 17 metara dubine. Potraga za nestalima na Petrovačkoj doli nastavlja se, tako da je u međuvremenu tamo do daljnjeg zabranjeno odlaganje otpada, a najavljeno je i uklanjanje azbestnog brda. Medved je za skorije vrijeme najavio i identifikaciju još najmanje deset tijela čiji su posmrtni ostaci pronađeni na Petrovačkoj doli.

Nakon ove identifikacije Republika Hrvatska traga za 1771 osobom nestalom u Domovinskom ratu. Od toga je 480 nestalih ili smrtno stradalih na području Vukovarsko-srijemske županije, a 357 na području Vukovara. U mandatu od listopada 2016. prikupljena su saznanja o 477 mogućih mjesta prikrivenih grobnica, provedena su terenska istraživanja na 418 lokacija te je pretraženo oko 997.000 četvornih metara.

– U više navrata bila sam na Petrovačkoj doli, ali nisam mislila da mi je suprug tamo pokopan. Sada ću konačno imati kamo otići kako bih zapalila svijeću i položila cvijeće što je najmanje što mogu napraviti – rekla je predsjednika Udruge Vukovarske majke Manda Patko koja je 34 godine tragala za suprugom Stjepanom.