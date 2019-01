I HDZ je tukao po Kotromanoviću zbog MIG-ova

Kao što SDP-ova oporba sada mrcvari ministra Krstičevića zbog propalog posla s nabavom izraleskih F 16 Baraka, tako je i HDZ dok je bio u oporbi gnjavio tadašnjeg SDP-ova ministra obrane Antu Kotromanovića.

‘Ministar uvrijeđena frajla...’

Doduše, možda malo više kada je Kotromanović prestao biti ministar i kada je pukla afera s remontom MIG-ova u Ukrajini. U mandatu je Kotromanović bio posebno prozivan nakon što je na Mali Lošinj s obitelji letio privatnim avionom koji su, pisalo se tada, navodno platili ruski igrači koji su bili zainteresirani za kupnju vojne luke Kovčanje u malološinjskom zaljevu. Let je koštao oko 28.000 kuna, a Kotromanović je i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa odbio dati podatke o financijerima tog leta. Kada je pukla afera s remontom MIG-ova u Ukrajini, Kotromanović je bio posebno izložen kritikama jer osim što je remont kasnio, MIG-ovi su se i nakon njega kvarili.

Posebno komično postalo je kada su se bivši ratni drugovi - Kotromanović, Krstičević i Brkić - počeli nesmiljeno vrijeđati i prepucavati, najčešće preko društvenih mreža. Točnije Brkić i Kotromanović jer je Brkić branio Krstičevića od Kotromanovićevih prozivki na društvenim mrežama.

Tako je Brkić propisno izvrijeđao Kotromanovića kada je ovaj rekao da “ministar uvrijeđena frajla ostaje”, što je bio Kotromanovićev komentar na Krstičevićevo povlačenje ostavke na mjesto ministra nakon velikog požara u Splitu i kritike predsjendice RH da vojska nije na vrijeme reagirala.

Kratko primirje

... “S druge strane, bilo mi je i do sada potpuno jasno da je naš zajednički suborac, prijatelj i bivši ministar obrane Ante Kotromanović malo ljubomoran na Damira, a to se moglo osjetiti kada je nakon katastrofalnog požara u Splitu i okolici izjavio da se sustav domovinske sigurnosti raspao na prvom koraku. Razlozi te ljubomore su mi potpuno razumljivi, jer Ante nije imao hrabrosti reći svom prijatelju Milanoviću ako se proračun za obranu realno ne uveća, ja nemam tu što raditi, kao što je to napravio Damir. Isto tako Ante kao ministar, uspio je samo osigurati remont starih zrakoplova 2. generacije (koji imaju karakteristike 1. generacije), a Damir je u ime Vlade RH uputio Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku 4. generacije borbenih zrakoplova....”

Dio je tadašnjeg Brkićeva posta na FB-u na koji mu Kotromanović nije ostao dužan. General Gotovina uoči parlamentarnih izbora moderirao je između Krstičevića i Kotromanovića tražeći da se ratni drugovi, unatoč različitim političkim stranama, ne svade i ne vrijeđaju. Ali to je mirenje bilo kratko...

