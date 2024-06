HZMO objavio kada kreće isplata jednokratnog dodatka: Ona se odnosi samo na ovu vrstu korisnika

Jednokratni dodatak, čije su isplate krenule krajem ožujka, ovih će dana sjesti i na račune korisnika inozemnih mirovina, potvrdio je to Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Isplata za 81.058 korisnika kreće ovog četvrtka, a odnosi se na sve koji uz mirovinu ostvarenu u RH primaju i mirovinu iz inozemstva.

Oni su imali rok do 31. svibnja predati dokaz o netoiznosu mirovine za veljaču 2024. koja im je stigla iz inozemstva, ili pak izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu. Kako navodi HZMO, isplata se odnosi i na korisnike mirovine koji su zaposleni te one korisnike kojima se mirovina krenula isplaćivati do zadnjeg dana u veljači.

JNP će dobiti 81 058 korisnika mirovine, objasnio je HZMO, za što je osigurano ukupno 8.084.670,00 eura iz Državnog proračuna.

· Za 17 229 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 320 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 2.756.640,00 eura,

· za 20 048 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 320,01 do 460 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 2.405.760,00 eura,

· za 19 937 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 460,01 do 600 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 1.594.960,00 eura,

· za 13 511 korisnika s mirovinom od 600,01 do 730 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 810.660,00 eura, a

· za 10 333 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 730,01 do 880 eura isplatit će se 50 eura jednokratno, i za to je osigurano 516.650,00 eura.

Ostali korisnici mirovina već su dobili svoj dodatak, i to krajem ožujka, kada je bilo isplaćeno dodataka u iznosu od 69,718.740,00 eura.

