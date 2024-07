HUO negira krivnju za najveće curenje podataka ikada: 'Nismo odgovorni, imaju ih i druga nadležna tijela'

Osobni podaci o svim građanima koji imaju registrirana vozila navodno su procurili iz Hrvatskog ureda za osiguranje. Utvrdila je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) nadzornim postupanjem koje je pokazalo da je upravo HUO voditelj obrade iznesenih osobnih podataka fizičkih osoba vlasnika vozila.

Sada su se oglasili i iz Hrvatskog ureda za osiguranje. HUO je priznao prikupljanje i obradu tih podataka u skladu sa zakonom, ali tvrdi da nije odgovoran za njihovo iznošenje. Podaci su, tvrde, bili dijeljeni s drugim nadležnim tijelima radi sigurnosti u prometu. HUO, napominje, surađuje s AZOP-om u daljnjoj istrazi kako bi se utvrdilo kako su podaci dospjeli do neovlaštenih osoba i poduzimaju dodatne interne istrage radi zaštite osobnih podataka.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti. "Sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu te Zakonu o osiguranju, Hrvatski ured za osiguranje prikuplja podatke o registarskim oznakama i druge informacije o vozilima i policama obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Podaci koji se odnose na automobilsku odgovornost koriste se za formiranje baza podataka Informacijskog centra Hrvatskog ured za osiguranje, koji je uspostavljen kako bi se oštećenim osobama omogućilo da zatraže naknadu štete nastale u prometnim nesrećama (čl. 52. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu).

Hrvatski ured za osiguranje doista prikuplja i obrađuje podatke koji su predmet nadzora i istrage AZOP-a, koja je utvrdila samo podudarnost podataka s podacima iz baza HUO-a, a ne okolnosti iznošenja podataka iz baze. Međutim, temeljem internih pregleda i istraga koje su provedene i od strane neovisnih stručnjaka, Hrvatski ured za osiguranje smatra da nije odgovoran za pojavu predmetnih podataka kod osoba koje nisu ovlaštene te da predmetne podatke, pored HUO-a, imaju i druga tijela.

Naime, temeljem službenih zahtjeva i naloga HUO je predmetne podatke dostavljao drugim nadležnim tijelima, primjerice radi povećanja razine sigurnosti u prometu na cestama. Napominjemo da je HUO obvezan surađivati s nadležnim tijelima, što uključuje i postupanje po službenim zahtjevima za dostavom podataka.

Očekujemo da AZOP, kroz daljnje nadzorne aktivnosti, utvrdi kako su predmetni podaci došli do neovlaštenih osoba. Vezano uz predmetni slučaj, Hrvatski ured za osiguranje u potpunosti surađuje s AZOP-om i drugim tijelima, te provodi dodatne interne istrage kako bi se u cijelosti utvrdilo činjenično stanje, te zaštitila sigurnost osobnih podataka kojima raspolaže", priopćili su.

Podsjetimo, priču o curenju podataka prvi je objavio Večernji list, kojem je dostavljena anonimna prijava SOA-i uz fizički dokaz – navedena baza podataka u kojoj su imena, OIB-i, adrese i podaci o osiguranju svih građana s registriranim vozilima, uključujući štićene osobe, dužnosnike, ministre… više od milijun osoba. Bazu smo tada predali AZOP-u, koji se promptno uputio u nadzor, prvo u CVH, a onda i u HUO i u ostala društva povezana sa slučajem, s obzirom na to da je podatke koristilo najmanje jedno osiguravajuće društvo. Javna je tajna da ih koriste gotovo svi osiguravatelji, godinama, no ovo je prvi put da se to i dokazuje i objavljuje. U odnosu na prethodne istrage o curenjima podataka, ovaj je nadzor i objavu regulator obavio u rekordnom roku. To dovoljno govori o osjetljivosti podataka.

