DHMZ proglasio meteoalarm za gotovo cijelu zemlju, očekuje nas nestabilno vrijeme

Bit će djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom te nestabilno. Lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, češćih na sjevernom Jadranu te na zapadu unutrašnjosti, moguće i jače izraženih. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar umjeren jugozapadni, poslijepodne u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Još prijepodne na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijusovih. Državni hidrometeorološki zavod izdao je za najveći dio zemlje žuti meteoalarm, uzevši da u samo dvije regije i to Splitskoj i Dubrovačkoj nije proglašen meteoalarm.

"U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano uz dnevni razvoj oblaka, a popodne valja računati na lokalne pljuskove i grmljavinu, većinom na istoku. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar navečer će okrenuti na prolazno jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 19 i 22 °C, a dnevna od 29 do 31 °C. U središnjoj Hrvatskoj malo niže vrijednosti, no nestabilnije. Uz promjenjivu naoblaku mjestimične kiše bit će većinom u drugom dijelu dana, kada su vjerojatniji i obilniji pljuskovi. Umjeren, na udare i jak južni i jugozapadni vjetar, navečer u okretanju na sjeveroistočnjak i u slabljenju.

Jugozapadnjaka će biti i u nestabilnoj Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Povremeno i pljuskova, duž obale i neverina, i to već noćas. Najniža temperatura zraka između 17 i 22 °C, a najviša od 26 do 28 °C. U Dalmaciji i dalje danju vruće s temperaturom zraka i do 30 °C. Povremena kiša, ali i neverini vjerojatniji su u prvom dijelu dana. Umjereno do jako jugo u postupnom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Na krajnjem jugu Hrvatske većinom sunčano, no ujutro prolazno umjerena do povećana naoblaka uz mogućnost pljuskova. Veći dio dana puhat će umjereno i jako jugo pa će more, temperature oko 24 °C, biti umjereno valovito i valovito. Najviša temperatura zraka od 28 do 30 °C.", izjavila je, dipl. ing. iz DHMZ za HRT.

Foto: DHMZ

Vrijeme u danima koje slijedi

Idućih dana doći će do postupenog pada temperature kao znak nestabilne vremenske prilike, a najveća vjerojatnost za lokalno intenzivne nestabilnosti je u utorak.

"Povremeno će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji južni i jugozapadni.Ni na Jadranu neće biti sasvim stabilno, povremeno i uz neverine. Najmanje kiše bit će na jugu Hrvatske, osobito u utorak i srijedu. Smjer vjetra će se mijenjati, no prevladavat će južni smjerovi. Temperatura zraka malo niža.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.