Hrvatskoj nedostaje čak 5000 vozača: ukidaju se autobusne linije, kamioni stoje...

Zbog nedostatka vozača riječki gradski prijevoznik Autotrolej sredinom ovog mjeseca bio je prisiljen ukinuti neke svoje linije dok je dio njih skratio. Na međugradskim linijama, primjerice između Zagreba i Dubrovnika, u nekim autobusima više nema dva vozača koja se mijenjaju u vožnji, nego samo jedan vozač odvozi cijelu tu rutu.

Nakon što odspava, isti taj vozač sam vozi autobus i nazad. Taj vozač osim što vozi autobus, kontrolira i karte putnika, ukrcava njihovu prtljagu. Zbog nedostatka vozača i neki teretni prijevoznici imaju već dulje vrijeme parkirane svoje kamione.

Zapošljavaju umirovljenike

U Autotroleju su svoj potez ukidanja i skraćivanja linija objasnili time da je zanimanje profesionalnog vozača izuzetno deficitarno i da u Primorsko-goranskoj županiji uopće nema evidentiranih nezaposlenih vozača D kategorije koja je potrebna za obavljanje posla vozača autobusa. Stoga ta tvrtka natječaje za vozače objavljuje i u ispostavama Zavoda za zapošljavanje izvan Županije, a nudi im i osiguran smještaj. No ni to nije polučilo rezultate.

Kako bi riješili problem manjka vozača, u Autotroleju su u dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje pokrenuli osposobljavanje 12 nezaposlenih vozača C kategorije, o trošku tvrtke, za stjecanje D kategorije. Usto, pokrenut je program i prekvalifikacije zainteresiranih nezaposlenih radnika za stjecanje kvalifikacije i polaganje ispita D kategorije. Kako bi koliko-toliko održavao svoj vozni red, Autotrolej zapošljava i umirovljenike.

Predsjednik Sindikata hrvatskog vozača Miljenko Gočin kaže da u Hrvatskoj nedostaje vozača jer gotovo nitko ne pokazuje interes za to zanimanje. Da ima tog interesa, objašnjava, onda bi ti novi vozači mogli zamijeniti one koji su otišli raditi u inozemstvo. Prema njegovu mišljenju, država i prijevoznici pritom su krivo postupili kad su problem nedostatka vozača riješili njihovim uvozom.

Gočin kaže da su se tako radne dozvole za vozače iz godinu u godinu povećavale, ali i da je u međuvremenu presušio izvor vozača iz uvoza, a to su Srbija, BiH, Makedonija i Crna Gora. Za njega je ključno da se domaće ljude motivira za to zanimanje, i to boljim uvjetima rada i većim plaćama.

Objašnjava da u zapadnim zemljama vozač nakon tri tjedna rada ima tjedan odmora, dok su kod nas vozači na putu četiri tjedna u mjesecu i 12 mjeseci u godini. Prema procjenama sindikata, u Hrvatskoj je oko 70.000 profesionalnih vozača, a Gočin kaže da ih trenutačno nedostaje oko 5000.

Opasno za sigurnost prometa

– Nije normalno da na liniji Zagreb – Dubrovnik bude samo jedan vozač. No prijevoznici moraju održavati linije kako ne bi izgubili dozvole. Imamo slučajeve i angažiranja umirovljenika i njihova zapošljavaju na pola radnog vremena. Ali tko kontrolira da oni rade samo četiri sata? To je opasno za sigurnost prometa – kaže Gočin.

I predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Dragutin Kranječ smatra da uvoz vozača neće riješiti problem njihova nedostatka u Hrvatskoj. Prema njegovu mišljenju, potrebno je rasteretiti gospodarstvo kako bi se moglo vozačima povećati plaće.

Njegova tvrtka, kaže, nema problema s vozačima, ali navodi primjer kolege koji je morao s Filipina uvesti njih osam. Prijevoznike, upozorava Kranjčec, uništava i nelojalna konkurencija koja uzima poslove ispod cijene pa onda nastane i problem kako platiti vozače tako niskim cijenama.