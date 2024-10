Hrvatski DOK-ING sklopio povijesni sporazum s njemačkim divom: Zajedno razvijaju oružje neviđeno u Europi

U Berlinu su se u ponedjeljak dogodila dva, u tišini dugo pripremana vrlo važna poteza za modernizaciju Hrvatske vojske i za daljnji razvoj zagrebačkog DOK-ING-a, koji je svjetski lider u proizvodnji besposadnih sustava za razminiranje. Vojni i gospodarski značaj ovdje su isprepleteni, što dokazuje i to da je potpisivanje sporazuma o suradnji okupilo i hrvatskog ministra obrane i potpredsjednika Vlade Ivana Anušića, njegovog njemačkog kolegu Borisa Pistoriusa, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnika Tihomira Kundida, vlasnika DOK-ING-a Vjekoslava Majetića i Björna Bernharda, direktora Rheinmetalla Vechile Systems Europe.

Anušić i Pistorius potpisali su pismo namjere, kao prvi korak u nabavci najmodernijih njemačkih tenkova Leoparda 2A8. Njemačka je pozvala Hrvatsku da se priključi njemačkom programu zajedničke nabave glavnog borbenog tenka, njegove zadnje inačice, koja se proizvodi u pogonima najvećeg europskog proizvođača oružja Rheinmetalla.

Foto: DOK-ING

Hrvatska će time riješiti problem zamjene svojih zastarjelih tenkova M-84, proizvedenih još u vrijeme bivše države. Takvih tenkova Hrvatska posjeduje još oko 70-ak komada, a zamijenit će ih, u ovoj prvoj nabavci, s do 50 novih Leoparda 2A8. Pismo namjere sadržava i spremnost dvaju država da se iz hrvatskih zaliha Ukrajini u prvoj isporuci pošalje 30 naših tenkova M-84 i 30 borbenih vozila pješaštva M-80, uključujući i pričuvne dijelove i streljivo. Financijska sredstva koja će RH dobiti od Njemačke za te tenkove i borbena vozila iskoristit će se za nabavu Leoparda, dakle, za taj iznos umanjila bi se ukupna cijena nabavke Leoparda 2A8. Svi ostali detalji, kao i cijena tog deala, bit će objavljeni nakon potpisivanja ugovora. Hrvatska Vlada trebala bi do sredine studenoga donijeti i formalnu odluku oko višegodišnjeg financiranja nabave Leoparda 2A8. Ovakav je dogovor dobar za sve tri strane, Hrvatska pod povoljnijim uvjetima ulazi u program zajedničke nabave tenkova, Njemačkoj se omogućuje podizanje proizvodnih kapaciteta, znači nove linije za Leoparde 2A8, a Ukrajina dobiva dobro održavane tenkove i borbena vozila za koje im nije potrebna nikakva dodatna obuka.

Dinamika ovog deala s Leopardima 2A8 još nije poznata, ali je jasno da će Hrvatska u Ukrajinu poslati samo dio svojih raspoloživih tenkova M-84 i borbenih oklopnih vozila pješaštva M-80. Kada u Hrvatsku počnu pristizati prvi Leopardi, onda će se vjerojatno nastaviti isti sporazum, pa će uslijediti i daljnja isporuka, a vjerojatno i dogovor s Nijemcima oko mogućih dodatnih nabavki Leoparda. Zadnja inačica ovog Leoparda predstavljena je svjetskom tržištu prije godinu dana, tako da se još ne znaju sve njegove mogućnosti, ali se zna da ova inačica posjeduje novi usavršeni top od 120 mm, te da je kao zaštita dodan i izraelski sustav Trophy, koji služi za obranu tenka i posade od svih vrsta dolazećih projektila.

VEZANI ČLANCI:

Odluka oko nabavke njemačkih Leoparda neće biti jedina, jer će uskoro, kako se saznaje u vojnim krugovima, Vlada Andreja Plenkovića donijeti i formalnu odluku i o nabavcima turskih besposadnih letjelica Bayraktara TB2, koje proizvodi tvrtka Baykar. O tome je već prethodno razgovarano na saborskom Odboru za obranu te je, u skladu sa Zakonom o obrani, zatraženo mišljenje za pokretanje postupka nabave. Mišljenje je bilo jednoglasno pozitivno, ali je dio tih podataka klasificiran. Kako se saznaje, ugovor s Baykarom bit će potpisan također do sredine studenoga, a HV nabavlja šest letjelica u 'total packageu', uključujući i naoružanje, odnosno nekoliko vrsta vođenih projektila. Vrijednost tog posla iznosi 67 milijuna eura, bez PDV-a. Svih šest letjelica bit će u operativnoj uporabi u HV-u u rujnu 2025.

Vjerojatno će oko ove nabavke biti još političkih sporenja između dva politička vrha u Hrvatskoj, jer je predsjednik države Zoran Milanović već kritizirao ovu nabavku, kao što je svojedobno kritizirao i nabavku francuskih Rafalea. Milanović smatra da su te letjelice prevaziđene još na početku rata u Ukrajini, no po običaju griješi. Bayraktari iz 2022. i oni koji će biti isporučeni Hrvatskoj 2025. nikako nisu isti, nego su sofisticiraniji i poradilo se na njihovoj zaštiti i borbi protiv ometanja. Osim toga, procjenu o korisnosti ovih besposadnih sustava proveli su naši vrhunski eksperti u Oružanim snagama RH, koji su izradili potrebnu taktičku studiju, te se Bayraktari i nabavljaju na zahtjev vojske. Plaćanje za Bayraktare provest će se u tri rate, počevši od ove godine.

Do kraja godine između vlada SAD-a i Hrvatske bit će potpisan i tzv. Government to Government sporazum o isporuci osam raketnih sustava Himars M142, vrijednih do 300 milijuna dolara. Riječ je o najmodernijem višecijevnom raketnom sustavu dokazanom u Ukrajini, koji je sposoban gađati ciljeve na udaljenosti od 70 do 300 kilometara. Za početak Hrvatska nabavlja zasada nekoliko stotina projektila, dvije vrste, dometa do 80 km, ali je zainteresirana i za veće domete. Kraj 2024., dakle, ostat će zabilježen kao vrijeme kapitalnih vojnih nabavki velike vrijednosti. Ove tri nabavke, Leoparda 2A8, Bayraktara i Himarsa, prijeći će vrijednost do sada najveće vojne nabavke u povijesti, francuskih Rafalea, čija je vrijednost oko 1,2 milijarde eura.

Njemački koncern Rheinmetall i hrvatska tehnološka tvrtka DOK-ING potpisali su u Berlinu sporazum o razumijevanju o joint-venture, osnivanju zajedničke tvrtke, kojoj je cilj postati tržišni lider u sektoru besposadnih borbenih i neborbenih sustava (Unmanned Ground Systems - UGS). Plan dviju firmi je razviti besposadne sustave za razne namjene u potpori borbenim zadaćama. Prvi demonstrator sustava bit će predstavljen tijekom 2025. Ovakvo strateško partnerstvo omogućit će da DOK-ING proširi svoj portfelj besposadnih robotskih sustava, koji su do sada imali, kao što je to često isticao vlasnik Vjekoslav Majetić, isključivo civilnu svrhu.

DOK-ING-ovi roboti za razminiranje drže i dalje čak 80 posto svjetskog tržišta i zato je Rheinmetall pokazao interes za partnerstvo. S planiranom integracijom Rheinmetallovih borbenih modula, naša tvrtka prelazi i u borbeni segment, kao i segment borbene potpore. Direktor Rheinmetalla Björn Bernhard prilikom potpisivanja istaknuo je da "dva vodeća europska dobavljača u ovom području udružuju snage u provedbi izazovnih projekata. Zajedno želimo postaviti nove standarde i utrti put serijskoj proizvodnji i primjeni UGS-a". Sporazum predviđa zajednički razvoj novih inačica DOK-ING Komodo platforme (npr. za izravnu i neizravnu paljbu, pokretljivost i protupokretljivost, izviđanje i nadzor, logistiku itd.) predviđen je i zajednički projekt razvoja besposadnog borbenog sustava Wingman za potporu oklopnim i mehaniziranim postrojbama. On će se koristiti u kombinaciji s Rheinmetallovim borbenim vozilima, kao što su KF51 Panther, Büffel-3, oklopno vozilo za spašavanje i Kodiak-3, oklopno inženjersko vozilo.

VEZANI ČLANCI:

Vjekoslav Majetić je komentirao kako je DOK-ING hub za inovacije u sektorima budućnosti "i naša misija je od samog osnivanja do danas bila gurati svijet prema novim rješenjima, tehnologijama i praksama. Realizacija strateškog partnerstva s Rheinmetallom je simbol zajedničke posvećenosti, sigurnoj i stabilnoj budućnosti Europe, ovo je tek prvi korak u nečemu u što sam uvjeren da će izrasti u dinamično partnerstvo. Naš je cilj udružiti snage za kreiranje sustava za sigurnu Europu i razmjenu znanja koja garantira inovacije i najbolje ishode", istaknuo je Majetić.

Ministar obrane Anušić također ističe da partnerstvo ova dva 'velikana' predstavlja značajan iskorak za našu obrambenu suradnju i unaprijedit će obrambenu industriju i kapacitete unutar EU. "To je odlična vijest i za hrvatsku vojnu industriju, jer ima veliki potencijal zauzeti vodeću poziciju na tržištu besposadnih sustava", kaže Anušić, izdvajajući značaj potpore Vlade i MORH-a, a u svjetlu narušene sigurnosne arhitekture.

Foto: DOK-ING

U ovoj fazi nisu još poznati financijski okviri ovog strateškog partnerstva poznate njemačke i hrvatske tvrtke. Rheinmetall zapošljava 30 tisuća radnika na 174 lokacije diljem svijeta. U prošloj godini ova je kompanija ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 7,2 milijarde eura. DOK-ING-ov je moto "Don't sent a man to do a machine's job", ne šalji čovjeka obavljati posao koji obavlja stroj. Do sada je međunarodni ugled stekla kao vodeći svjetski dobavljač robotskih sustava namijenjenih vojnoj inženjeriji, razminiranju, protupožarnom djelovanju, te protuterorizmu. Nedavno su otvorili podružnicu u Kijevu, a u Ukrajini se već nalazi više od 50 njihovih robota.

FOTO/VIDEO Pogledajte ih u akciji: Uspješna testiranja borbenih vozila Bradley