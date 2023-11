Njegovi mali i veliki robotizirani strojevi uklonili su tisuće mina u 40 zemalja

Već je bilo proljeće ove godine kad se ispred tvorničkih hala DOK-ING-a na zagrebačkom industrijskom Žitnjaku natiskao luksuzni vozni park s diplomatskim tablicama. To su veleposlanici i njihovi zamjenici iz 50-ak diplomatskih predstavništava došli vidjeti što je to novoga izmislio Vjekoslav Majetić, osnivač DOK-ING-a i jedan od dokazanih tehnoloških magova Hrvatske. I ovoga puta predstavio je sustav jedinstven u svijetu, nazvan NV-3 Hystrix, napravljen kako bi postigao novi proboj u sposobnostima svjetskih protuterorističkih postrojbi u obavljanju svojih zadaća u kriznim situacijama. Taj je projekt bio razvijen uz pomoć EU fondova i zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). Time se taj novi robotizirani stroj priključio svima onima u proteklih 30 godina zamislio i konstruirao Vjekoslav Majetić, koji je ove godine i jedan od pet kandidata u užem izboru za gospodarstvenika godine u organizaciji Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika.

Spašavaju ljudske živote

Majetić je na početku Domovinskog rata i sam krstario i čistio minska polja te je brzo shvatio kako taj posao treba učiniti sigurnijim te tako zaštititi i ljude koji obavljaju taj izrazito opasan posao i civile koji se nakon rata vraćaju svojim domovima i zemljištima na kojima su posijane mine i razna eksplozivna sredstva. Od tada je Majetić prepoznat u više od 40-ak zemalja u svijetu s kojima DOK-ING posluje i gdje su njegovi mali i veliki robotizirani strojevi uklonili na tisuće opasnih mina i time spasili teško procjenjiv broj ljudskih života. Njegovi posebni strojevi spašavaju ljudske živote i u aktualnim ratovima poput onog u Ukrajini. Majetićev i DOK-ING-ov uspjeh je globalan, pod sloganom "Don't send a man to do a machines job". Njegova tvrtka drži više nego impresivnih 80 posto svjetskog tržišta. Njegove strojeve žele i posjeduju sve važne svjetske države, i SAD, i Kina, i Rusija. Sve su to robotizirani sustavi za najopasnije poslove, ne samo za razminiranje, nego se rabe i u vatrogastvu, i u rudarstvu, na zadovoljstvo industrijskih giganata, te vojski i policija brojnih država. Njegova tehnološka kreativnost sljubljena je i s kvalitetom, Majetić je spojio hrvatsku pamet i inženjersku kreativnost s američkim robusnim motorom, njemačkom hidraulikom, najboljim švedskim čelikom, švicarskim kabelima.

Nakon tri desetljeća takvog rada, Hrvatska je Majetića izabrala da je predstavlja na svjetskom natjecanju EY poduzetnik godine. Njegove strojeve, koje jednako cijene u južnoafričkim dubokim podzemnim rudnicima, za koje ih je DOK-ING radio po posebnim gabaritima, kao i Kini, koja ga je zvala da unaprijedi njihovu proizvodnju svojom tehnologijom, imali smo prilike vidjeti nedavno i u kriznoj situaciji u Hrvatskoj, kada je samo njegov stroj mogao ući u srce požara u postrojenju Drava u Osijeku, gdje su plamtjele tisuće tona zapaljenog plastičnog otpada. O cijenama tih strojeva ne priča se puno, ali oni veći vrijede više od milijun dolara po primjerku. Njegov DOK-ING može sve konstruirati i napraviti, no kako je Majetić humanist i antiratno raspoložen, obvezao se da neće ulaziti u vojne programe niti naoružavati svoja vozila. On, nakon što nekome proda svoj stroj, ne može utjecati na to hoće li netko raditi i vojnu prenamjenu, ali koliko zna, 99 posto DOK-ING-ovih strojeva rabi se isključivo u civilne svrhe. Do sada je proizveo više od 500 robotskih sustava, a kako je potražnja sve veća, podiže dinamiku godišnje proizvodnje na 80 robotskih sustava. Trenutačno je najveći interes za njegove strojeve u Ukrajini, kojoj je Estonija donirala jedan DOK-ING-ov stroj za razminiranje, stižu i NATO-ove narudžbe te velike narudžbe iz Saudijske Arabije.

Planiraju i pogon na vodik

DOK-ING-ovi strojevi imaju električni, dizelski i hibridni pogon, a u budućnosti planiraju i pogon na vodik, jer se ova firma bavi tom tehnologijom. U DOK-ING-u su, naime, proizveli postrojenje za preradu otpada ili organskog materijala u sintezni plin, sastav kojeg čini 50 posto vodika, koji je proglašen energentom budućnosti. U 2023. vlasnik DOK-ING-a očekuje rekordne prihode, dakle veće od 35 milijuna eura, koliko je uprihodio u prošloj poslovnoj godini. Što se DOK-ING-ova pogona u Zagrebu tiče, on već koristi alternativnu energiju, postavili su solare. Majetićeva želja je i dalje da Hrvatsku i svijet učini boljim, a tako razmišlja i kada je Zagreb u pitanju. U DOK-ING-u naime, razvijaju i prototipno rješenje, koje namjeravaju postaviti u nekom gradu gdje ga mogu testirati i verificirati, a koji ima problem s muljem iz postrojenja za čišćenje otpadnih voda. Zagreb ima takav problem, kao i problem Jakuševca, tako da zvuči logično da taj spominjani grad bude upravo Zagreb.

Foto: VL

Da je ovaj vizionar i dalje poseban na poslovnoj sceni, Majetić pokazuje i vlastitom odlukom da se povuče iz operativnog upravljanja kompanijom i prepusti poziciju direktora novim snagama. "Jedino tako možete rasti", objasnio je Majetić taj svoj potez. Rekao je i da je on zapravo već u mirovini, ali i dalje pomaže u razvoju novih projekata i uči nasljednike kako zadržati rast i stvarati nove vrijednosti. I misli da mu to dobro ide.