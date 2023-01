Hrvatski diplomat: Djecu čuva policija, ne znamo hoće li Hrvate danas pustiti iz pritvora

Hrvati koji su uhićeni u Zambiji nakon današnjeg ročišta vratili su se u pritvor u Ndoli , a na ročištu je sudjelovao i Dario Klasić iz hrvatskog konzulata u Pretoriji, u Južnoafričkoj Republici. On je otkrio kako je danas ročište odgođeno zbog odsutnosti suca, a novinari su ga pitali kolike su šanse da Hrvati izađu iz pritvora.

- Na zadnjem ročištu koje je održano 12. prosinca, sud je naložio četiri uvjeta koja su hrvatski državljani trebali ispuniti. Samo ispunjavanje tih uvjeta se odužilo više nego što smo očekivali. Sva četiri uvjeta su ispunjena u petak u kasnim poslijepodnevnim satima i tada je sud izdao rješenje kojim im se dopušta da se brane sa slobode. Ta odluka se sada mora dostaviti u službe nadležne za imigracije i to je dostavljeno danas ujutro. Ta odluka je podloga da bi mogli regulirati boravak. Tijekom dana se očekuje postupanje po tom zahtjevu, a bojim se da je nezahvalno davati ikakvo mišljenje o očekivanju hoće li biti pušteni danas, sutra ili će potrajati još koji dan - rekao je Klasić, pišu 24 sata.

- Stanje u zatvoru je ispod bilo kojeg standarda kojeg mi u Europi možemo zamisliti. Važno je napomenuti da Zambija nema poseban infrastrukturni objekt za prihvat stranaca. Hrvati nisu bili smješteni u zatvoru nego u pritvorskoj jedinici. Muškarci i žene su od samog početka odvojeni, ali u principu su imali mogućnost da se jedno kraće vrijeme tijekom dana vide. To je bilo vrlo kratko i ograničeno, možda 15, 20 minuta. Oni nisu u ćelijama. Borave s drugim pritvorenicima. Prilikom prve posjete pritvoru sam utvrdio da je količina osoba prevelika za sam kapacitet pritvora. Nije uobičajeno i to što su osobe koje čekaju suđenje pomiješane s osuđenicima - dodao je.

Upitan je i razmišlja li se o izručenju Hrvata.

- U okvirima međunarodnog kazneno postupovnog prava postoje mogućnosti ustupanja i preuzimanja kaznenog postupka, ali smatram da u ovom stadiju postupka ne možemo o tome govoriti. Da bi do takvog nečeg došlo, treba biti ispunjen čitav niz uvjeta. Moje mišljenje je da se to ne može dogoditi na inicijativu Hrvatske nego bi Zambija trebala predložiti ustupanje postupka Hrvatskoj. Samo ustupanje i preuzimanje je vrlo kompleksno, a ovdje se primjenjuje anglosaksonski sustav prava i to kod njih nije uobičajeno - rekao je.

Dodao je i kako je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman osobno razgovarao s ministrom vanjskih poslova Republike Zambije te istaknuo kako je postupanje ograničeno Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima, što znači da se ne mogu miješati u pravni postupak koji vodi druga država.

Kazao je i kako financijske troškove uhićenih Hrvata snose oni sami i njihove obitelji.

- Mi ćemo i dalje pratiti daljnji tijek postupka. Od početka smo tražili da se prema njima postupa čovječno, da se prema njima postupa bez ikakve diskriminacije, da im se osigura liječnička pomoć ako bude potrebna, da su ti prvi momenti njihovog pritvaranja bili iznimno stresni za sve njih i isto tako, tražimo da sam postupak bude pravičan. Osobno od početka pratim svaki korak zambijskih vlasti i sve što oni poduzimaju i mogu potvrditi da je dosadašnje postupanje bilo u okvirima i ovlastima koje im dodjeljuje zakon protiv trgovine ljudima - rekao je Klasić.

- Djecu nismo uspjeli posjetiti. Smatraju se žrtvama. Imamo pouzdanu informaciju gdje se djeca nalaze. Ona nisu u sirotištu, ona su u čuvanom objektu pod stalnom policijskom zaštitom i posjet nije moguć. Mi osobno nemamo pouzdanih saznanja o vjerodostojnosti kongoanskih dokumenata o posvajanju, ali kao što je inicijalno bilo objavljeno, preliminarne istrage su pokazale da dokumenti koji su izdani u DR Kongu, a prije svega sudske presude, da nisu vjerodostojne. To je jedan od inkriminirajućih elemenata koje je DR Kongo istaknula. Treba se potvrditi tijekom postupka jesu li dokumenti koji su izdani u DR Kongu falsificirani. To je sada na državnom odvjetništvu. Nitko ne zna koje dokazne prijedloge će iznijeti na sljedećem ročištu. Sljedeće ročište je 6. veljače, a zatim 10. veljače - dodao je.