Hrvatska ulaskom u EU nije postigla nikakve značajnije ekonomske koristi

Forsiranje Hrvatske u smjeru uvođenja eura vrlo je opasno i treba ga spriječiti jer bi to donijelo ogromne štete za državu, poručio je danas Ivan Lovrinović iz stranke Promijenimo Hrvatsku te ocijenio kako Hrvatska ulaskom u Europsku uniju nije postigla nikakve značajnije ekonomske koristi. Hvatska ima najniže stope BDP-a, rast deficita, odljev radne snage, pravnu nesigurnost, klijentelizam i korupciju, nabrajao je Lovrinović na konferenciji za novinare u Saboru posvećenoj pet godina Hrvatske u EU.

- Program zajedničke valute – euro – nije ostvario prosperitet za sve članice ni zajedničku državu, stupanj solidarnosti jedinstva je oslabio. U sustavu kao što je EU euro odgovara samo snažnim državama dok slabijim članicama donosi kratkoročne i dugoročne štete - kazao je Lovrinović dodavši kako se projekt euro sve više opisuje kao loš brak. Razilaženje je skupo, a ostanak još skuplje, naglašava. Smatra da je nužna reforma koncepta EU.

- Interesi kapitala koji ne podnose granice ugrožavaju članice. Hrvatska je prije ulaska imala 61 posto BDP-a per capita, a sad ima 59 posto, imamo najniži stupanj ekonomske aktivnosti, realni BDP per capita nam je danas isti kao 2011. godine, dakle nismo se ni maknuli s mjesta dok su sve druge zemlje skočile. Imamo kumulativni deficit u razmjeri roba od 2013. do 2017. od 35,7 milijardi eura – nabraja Lovrinović te dodaje kako nam je ugrožena i industrija. Problem je, nastavlja, da ne koristimo EU fondove, što, tvrdi, dokazuje podatak da je Hrvatska od 2015. godine povukla tek oko 7 posto rezerviranog novca.

- Zbog toga Hrvatska ispada kao neto kreditor EU jer plaćamo više nego što nam je vraćeno. EU je prostor najnižih stopa BDP-a, nema potrebne dinamike i dubine svijesti o zajedničkom projektu – primjetio je Lovrinović. Poručuje kako EU ne smije ograničavati svojim manje razvijenim članicama da poštuju embargo nekim zemljama, kao Rusiji, jer Hrvatska mora voditi računa o svojim interesima. Prigovara i da je Hrvatska jedina u EU zadržala mirovinski sustav koji su napustile sve druge zemlje – sve su transformirale svoj drugi mirovinski stup.

Sindikalist Vilim Ribić kaže kako, iako je bio neupitni eurofil, gledajući pet godina Hrvatske u EU uočava sveopću civilizacijsku regresiju.

- Nazadujemo, a frapantno je da to nitko ne primjećuje. Na svim smo poljima u regresiji, pa se postavlja pitanje zašto – komentira Ribić. Posebno smo podbacili, dodaje, na području obrazovanja te s problemom iseljavanja. Što se tiče obrazovanja, pojašnjava, očekivalo se da će EU fondovi doprinijeti porastu standarda i uvjetima rada, međutim, ispalo je da su EU sredstva tek kompenzacija za smanjenja izdvajanja države. Poseban je naglasak stavio na problem iseljavanja, odnosno na činjenicu da, kako je rekao, izvozimo najveće dragulje koje smo o svom trošku školovali.

- Ispada da financiramo bogate europske zemlje. Vidim dva uzroka – neaktivnu, rekreativnu politiku i ekonomsku politiku – kaže Ribić koji se pita kako to da EU nije imala interes predvidjeti da će se slabije članice suočiti s valom iseljavanja, i zašto nije osigurala neko financiranje kojim bi se ti gubitci nadomjestili. Izlazak iz EU, ipak naglašava, nije razuman odgovor, no moramo se, poručuje, tući za vlastite interese.

- Otkad smo u EU vidim rast korupcije, pad povjerenja građana u vlastitu državu, država vara građane jer ne poštuje ugovore koje je s njima potpisala – zaključio je Ribić.