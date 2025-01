Hrvatska je morala ispuniti dva uvjeta. Ulje za dizel iz Rusije možemo uvoziti još godinu dana

Hrvatska smije još godinu dana iz Rusije uvoziti vakuumsko plinsko ulje, sirovinu neophodnu za proizvodnju dizela u Ininoj rafineriji u Rijeci. Europska unija odobrila je, na traženje Hrvatske, još godinu dana izuzeća za uvoz tog proizvoda, koji je inače obuhvaćen sankcijama protiv Rusije i embargom na uvoz.

– Odstupajući od relevantnih članaka (zabrane uvoza, op. a.), nadležna tijela Hrvatske mogu do 31. prosinca 2025. odobriti kupnju, uvoz ili prijenos vakuumskog plinskog ulja koje je podrijetlom iz Rusije ili je izvezeno iz Rusije – rečeno je u najnovijoj, prosinačkoj odluci Vijeća EU. Za odobravanje izuzeća morala su biti zadovoljena dva uvjeta: prvi je da nije dostupna alternativna opskrba vakuumskim plinskim uljem, a drugi je da Hrvatska najmanje dva tjedna prije odobrenja obavijestila Europsku komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje, a Komisija u tom roku nije uložila prigovor.

Derogacija koju je Hrvatska tražila i dobila prvenstveno se tiče nastavka i nižih cijena proizvodnje u Ininoj rafineriji u Rijeci. Vakuumsko plinsko ulje proizvod je prvog stupnja prerade nafte koji se u riječkoj i drugim europskim rafinerijama prerađuje u dizel namijenjen za prodaju na benzinskim crpkama.

Kad se prvi put tražilo izuzeće, a bilo je to 2022., u Ini su poručili kako je "vakuumsko plinsko ulje sirovina neophodna za proizvodnju dizela, a Inina rafinerija optimizirana je za njegovu upotrebu u proizvodnom ciklusu. Izvori opskrbe na tržištu prilično su ograničeni. Slijedom toga Ina se zalaže za daljnju kupnju vakuumskog plinskog ulja kao što je to bio slučaj i do sada, priopćeno je iz Ine. Stručnjaci za energetiku objasnili su kako bi zamjena jedne vrste derivata s traženim specifikacijama koje su se dosad dobavljale na jednoj strani, dobavljanjem na nekoj drugoj strani sigurno poskupilo proces, a time i konačnu cijenu na crpkama, a prilagodba dobivanju od drugog izvora trajala bi neko vrijeme.

Kad je 2022. Večernji list bio u obilasku Rafinerije Rijeka, u Ini su rekli da će tamošnje koking postrojenje, koje je bilo u nastajanju, služiti za preradu teških ostataka nafte i omogućit će veću proizvodnju dizela, za koji se u rafineriji koristi vakuumsko plinsko ulje koje se nabavlja preko posrednika iz Rusije. Ono bi se, prema tadašnjim planovima, trebalo dobivati iz teškog lož-ulja. Tada su i istaknuli kako će se dizelom iz Rijeke opskrbljivati 75 do 80 posto hrvatskog tržišta.

Kad se 2022. dogovarao embargo na ruske naftne proizvode, EU je dozvolio pojedinačna prijelazna razdoblja, pogotovo jer je Mađarska, čiji je MOL suvlasnik Ine, prijetila blokadom cijelog paketa mjera ograničavanja, odnosno sankcija. U najnovijem paketu, koji je Hrvatskoj dozvolio derogaciju na još godinu dana, iznimka je dozvoljena i Češkoj. Njime je dozvoljen uvoz i prijenos te prodaja kupcima u Češkoj naftnih derivata dobivenih od sirove nafte koja je naftovodom isporučena u drugu državu članicu. Ako alternativni izvori opskrbe takvim naftnim derivatima postanu dostupni Češkoj, to će se privremeno odstupanje ukinuti. Tijekom razdoblja izuzeća količine takvih naftnih derivata uvezenih u Češku iz drugih država članica ne smiju premašiti prosječne količine uvezene u Češku tijekom istog razdoblja u prethodnih pet godina.

