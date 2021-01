Hrvatska pogriješila u jednoj stvari prema Srbiji nakon provokacije u Kninu

Subota

23. 1. 2021.

Nevjerojatna blamaža Vladimira Putina se nastavlja! Na prosvjedima protiv uhićenja oporbenjaka Alekseja Navaljnog od 40.000 prosvjednika uhićeno njih manje od 3000. Da to čuje njegov prethodnik Staljin, pozlilo bi mu. A i ti prosvjednici! Izašli na ulicu samo zato što je Vladimir uhitio Alekseja čim je nogom stupio na rusko tlo, a fino je objašnjeno da je uhićen jer je “višekratno kršio pravila” dok je bio na uvjetnoj kazni. U čemu je problem, frajeru? Višekratno si kršio osnovno pravilo da ne rušiš vlast i sada se čudiš što si uhićen. Inače, svim uhićenima u pritvoru je ponuđen čaj da se malo okrijepe. Interesantno, svi su ga odbili...

Nedjelja

24. 1. 2021.

Super je ovaj kapitalizam, a slobodno tržište baš je fora. Ono sve određuje. Dobro, ne baš uvijek. Recimo, kada neka zemlja, recimo Hrvatska, pokuša na tom, kako ste rekli, slobodnom tržištu kupiti borbene avione od tvrtke koja joj da najbolju ponudu, Ameri ih pozovu u Buzin i slobodno ih uvjere da je njihova ponuda najbolja. Ili, ako neka europska država odluči naručiti rusko cjepivo tijekom pandemije, EU joj može slobodno zaprijetiti sankcijama, ali to nije sve. Na tom slobodnom tržištu prijetnji čak i proizvođači cjepiva imaju prava slobodno prijetiti istom tom EU da joj neće dostaviti dogovorene doze cjepiva iako je u razvoj tog istog cjepiva EU ulupao milijarde. A mi slobodno možemo plakati što smo uništili Imunološki zavod i što sada moramo čekati da se cijepe svi bogatiji od nas, da bi tek onda na red došla i naša siromašna ramena.

Ponedjeljak

25. 1. 2021.

Sve je počelo po Lininu planu. Najprije remi s uvijek neugodnim Japanom, onda daljnje čupanje živaca do polufinala ili finala i tamo eventualno tradicionalni poraz od Francuza, ali sve je pokvarila Argentina. Nesretnom Lini sve se pomiješalo. Sjetio se Portugala i mislio da trebamo izgubiti protiv gaučosa kako bi galvanizirao naše. I onda ta Danska. Zapravo, naši nisu imali šanse. Danci su se uoči utakmice emotivno vezali za egipatske sanitarne čvorove, a u tome je pomogao proljev koji su kolektivno zadužili. I normalno, letjeli su po terenu, praktički dopingirani željom da sve to što prije završi i da se domognu najbliže školjke. Našima je trebalo sat vremena da se snađu i taman kada su shvatili što se događa, utakmica je završila.

Utorak

26. 1. 2021.

Možda HRT ima loš program, možda kleče pred svakom vlašću, možda im je informativa spora, možda netko tamo mlati lovu na vanjskim produkcijama, pri tome uništavajući vlastitu produkciju, ali neke trendove ipak prate. Evo, HRT se uključio u kampanju Me too friškim seks-skandalom u kojem jedna od novinarki optužuje jednog od čelnih ljudi za ucjene i nemoralne ponude. Novinarka je prošla uobičajen put zlostavljanih žena. Kucala je na mnoga vrata, dobila zahvalnicu u vidu noćnih smjena, a onda je zazviždala u novinama. Pratimo dalje, kada već program nije zanimljiv, barem je rubrika crne kronike puna.

Srijeda

27. 1. 2021.

Plenki naredio svim dužnosnicima HDZ-a da mu donesu mobitele i da će od sada komunicirati golubovima pismonošama sve dok se ne nauče poslu kako treba. Dosta je više! Prvo Puljević, a sada Tušek. Obojica razotkrivena banalnim snimanjem razgovora mobitelom. Kao da nisu slušali Osnove ucjenjivanja nezavisnih vijećnika i neposlušnih šefova komunalnih poduzeća na stranačkim seminarima. Dobro, vidljivo je da je Tušek samo htio pomoći rodnom kraju i jednom mladom i nezavisnom vijećniku Viktoru Šimuniću iz Oroslavja da shvati kako stvari u politici funkcioniraju. Jednostavno, Tušeku je, kao bivšem sjemeništarcu, laž nepoznat pojam. On se praktički ispovjedio Viktoru, a to što je ovaj sve to snimio i objavio, ide njemu na dušu.

Četvrtak

28. 1. 2021.

Lijepa gesta srpske desnice prema hrvatskim kolegama. Taman kada su se hrvatsko-srpski odnosi malo smirili, kada se na Banovini, pa čak ni na Baniji nije gledalo tko je koje nacionalnosti, nego su svi pomagali svima, Srbi šalju poklon u vidu teologa koji kao član službene delegacije bulazni o tome kako je Knin okupirano područje srpske Krajine. Bolje ne može! Sada se o činu ovog budalaša može raspredati godinama, a kada se tome doda i bomba koju je u Pakracu na nesretne radnike HEP-a bacila druga budala, krug se zatvara. Sada se opet možemo mrziti otvoreno. Hrvatska je jedino pogriješila što je u vezi Stojkovića poslala notu Srbiji. Dovoljno je bilo pozvati hitnu pomoć i spremiti čovjeka na psihijatriju.

Petak

29. 1. 2021.

Oporba je sada stvarno dotaknula svoje povijesno dno. Kako vas nije sram, gospodo? Zbilja je teško bilo gledati Plenkija dok je objašnjavao taj gnjusni oporbeni čin rušenja kvoruma u Saboru. Zamislite, iskoristiti bolest Miroslava Tuđmana kojeg je napao COVID-19 i napustiti sabornicu kako se ne bi moglo glasovati o ukidanju članarina za HGK. Može li netko zamisliti da bi HDZ bio u stanju napraviti nešto slično? Nema što im ne rade. Snimaju im razgovore, objavljuju fotografije s ljubavnicama, podižu im optužnice zbog obiteljskog nasilja, istražuju imovinske kartice samo zato što često zaborave na po par kuća ili vinograda, bivše predsjednike tjeraju ili u zatvor ili ih optuže da trguju s Rusima, ali ovo je zbilja bilo dno dna.