Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Zoran Vitas
Autor
Zoran Vitas

Hrvatska kupnja NIS-a? To više i nije tako nemoguće

11.10.2025. u 16:13

Za Srbiju bi bilo lakše da je vlasnik NIS-a neka država EU, a Hrvatska bi bila korisna i zbog dobrih odnosa sa SAD-om

U pravu je bio premijer Andrej Plenković kada je rekao da se nada rješenju koje će omogućiti nastavak suradnje JANAF-a i NIS-a. Pokazalo se da je on bio najinformiraniji čovjek u priči o sankcijama Naftnoj industriji Srbije, što je, naravno, i logično. Isto je tako rekao jučer da je mađarski MOL tražio od JANAF-a ponude na dulji rok i veće količine. Dva i dva je lako zbrojiti jer je prije toga MOL objavio kako je spreman Srbiji isporučivati povećane količine nafte i derivata. Dakle, više nafte dolazit će u MOL-ovu Dunavsku rafineriju da bi se prerađivala nafta za Srbiju. To će olakšati situaciju u Srbiji, no neće riješiti problem u cijelosti jer će se tim pojačanim isporukama nadoknaditi samo dio količina koje Srbija gubi zbog sankcija. Kao što se neće riješiti ni problem same Naftne industrije Srbije jer vlasnik joj je i dalje ruski Gazprom, a i kada jednom ne bude, ostaju sankcije koje se ne ukidaju tako lako.

Ključne riječi
Aleksandar Vučić Andrej Plenković nafta MOL JANAF Naftna industrija Srbije Sankcije Srbiji

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar tarana
tarana
16:34 11.10.2025.

Ki bi da bi....

Avatar Striborski
Striborski
16:25 11.10.2025.

Ne može vratiti INA-u, a kupili bi NIS? E svašta.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još