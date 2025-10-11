Hrvatska kupnja NIS-a? To više i nije tako nemoguće

U pravu je bio premijer Andrej Plenković kada je rekao da se nada rješenju koje će omogućiti nastavak suradnje JANAF-a i NIS-a. Pokazalo se da je on bio najinformiraniji čovjek u priči o sankcijama Naftnoj industriji Srbije, što je, naravno, i logično. Isto je tako rekao jučer da je mađarski MOL tražio od JANAF-a ponude na dulji rok i veće količine. Dva i dva je lako zbrojiti jer je prije toga MOL objavio kako je spreman Srbiji isporučivati povećane količine nafte i derivata. Dakle, više nafte dolazit će u MOL-ovu Dunavsku rafineriju da bi se prerađivala nafta za Srbiju. To će olakšati situaciju u Srbiji, no neće riješiti problem u cijelosti jer će se tim pojačanim isporukama nadoknaditi samo dio količina koje Srbija gubi zbog sankcija. Kao što se neće riješiti ni problem same Naftne industrije Srbije jer vlasnik joj je i dalje ruski Gazprom, a i kada jednom ne bude, ostaju sankcije koje se ne ukidaju tako lako.