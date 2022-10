Hrvatska je prvi put u povijesti testirala ubojito i dalekometno oružje: Posada otkrila detalje

Prvi put u povijesti Oružanih snaga Republike Hrvatske, iz hrvatskog borbenog oklopnog vozila i od hrvatske posade lansiran je moderni protuoklopni projektil Spike LR. Sve se dogodilo 6. listopada na vojnom poligonu ”Josip Markić” kod Knina.

Nakon lansiranja, piše portal Hrvatski vojnik, nazočni su pratili let projektila koji je prekinut savršenim pogotkom u veliki bijeli kontejner udaljen dva kilometra.

Posada je gađala u lock-on načinu koristeći dnevnu kameru, što znači da je meta prethodno zaključana i da se raketa sama navodila do cilja. Prvo je koristila startni, a zatim putni motor, išla u visokoj putanji, uzdigla se od točke lansiranja i napala metu svojom dvostrukom bojnom glavom. Meta je bila udaljena dva kilometra, a domet sustava Spike LR veći je od četiri kilometra.

Foto: MORH/ T. Brandt

- Vježba je provedena u organizaciji Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, a glavna obučna skupina bila je 1. mehanizirana satnija 3. mehanizirane bojne Pauci Gardijske mehanizirane brigade. Satnija je dio Borbene grupe mehaniziranog pješaštva 3.Cilj vježbe bilo je uvježbavanje i integracija svih sastavnica Borbene grupe uoči ocjenjivanja na predstojećoj vježbi Udar 22. Uz 1. satniju Pauka, jezgro Borbene grupe mehaniziranog pješaštva 3 čine pripadnici drugih postrojbi GMBR-a i HKoV-a, uključujući Topničko-raketnu pukovniju sa haubicama PzH 2000 - ustvrdio je MORH u priopćenju vezano za vježbu.

Posade koji rukuju Spikeom za to moraju biti vrhunski obučene, a Hrvatska kopnena vojska to je uspjela učiniti s više posada BOV-ova Patrija CRO 30L i to zahvaljujući suradnji sa slovenskom vojska koja već dulje vremena imaju Spike u operativnoj uporabi.

Jedan od njih je hrvatskih vojnika koji je obučen za Spike RL je natporučnik Karlo Grabar iz 2. mehanizirane bojne Gromovi GMBR-a, koji je i zapovijedao gađanjem.

"Da, pomoć kolega iz Slovenije bila je velika. Najvećim dijelom, obuka posada provodila se na simulatoru. Pogodak je bio savršen, točno u sredinu mete, a raketa je djelovala onako kako je trebala! Svaka naša posada Patrije CRO 30L u stanju je izvršiti takvo gađanje s jednakim uspjehom. No, ovo je značajan dan, danas smo dosegnuli novu sposobnost, podigli razinu obučenosti svih posada. Uvođenje Spikea LR u operativnu uporabu multiplicira protuoklopne sposobnosti HKoV-a! Sad nam preostaje da kroz obuku i vježbe napredujemo i dalje", kazao natporučnik Grabar za Hrvatski vojnik.

Obučenost je učinila svoje

Posada iz 2. mehanizirane bojne Gromovi odabrana je zahvaljujući svojim rezultatima za prvo gađanje sa sustavom, a zapovjednik vozila skupnik Mario Smrček je bio taj koji je pritisnuo gumb. On je istaknuo kako je gađanje uspjeh cijele posade, a nju čine i ciljač skupnik Mišel Lukačević te vozač pozornik Tomislav Vučić.

”Prije gađanja nisam osjećao ništa posebno osim male, pozitivne treme zbog činjenice da je riječ o prvom korištenju Spikea u OSRH. Nisam razmišljao o tome koliko su ljudi oko mene uzbuđeni, bio sam potpuno koncentriran na provedbu zadaće. Let je trajao kratko, ali za mene je sigurno trajao dulje. Osjećaj pogotka bio je – fenomenalan! Jedna je stvar apsolutno sigurna – obučenost i uvježbanost učinili su svoje i znali smo što trebamo učiniti u svakom trenutku,” rekao je skupnik Smrček.

Skupnik Lukačević kazao je da je posada zajedno pripremila svaki detalj i radila kao pravi tim.

"Osjećao sam adrenalin, pozitivan, a sada osjećam ponos. Dosad smo se obučavali na simulatorima i mogu reći da je i taj rad vrlo zanimljiv, i on daje svoju dozu uzbuđenja", kazao je skupnik Lukačević.

VIDEO: Ministar obrane Mario Banožić