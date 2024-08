Hrvatska i dalje na udaru toplinskog vala: Stiže nam i azijski pijesak, evo kada

Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a najviša temperatura zraka od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva, u gorskim krajevima i malo niža, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za ponedjeljak. Popodne lokalno jači razvoj oblaka i pokoji pljusak praćen grmljavinom moguć je uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i u Slavoniji, a navečer na zapadu zemlje. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare podno Velebita i olujna, a prema jugu će u drugom dijelu dana prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Hrvatska je itekako ''šarolika'', kada su u pitanju upaljeni meteoalarmi DHMZ-a ovog ponedjeljka. Dok za unutrašnjost nisu izdana nikakva upozorenja, područje cijele obale bit će na udaru iznimno visokih temperatura iznad 33°C. Otvoreno more te kninska regija bit će u žutom, gdje se također očekuju visoke temperature, dok će na riječkom području puhati i snažan vjetar. Za sutra se očekuje popuštanje toplinskog vala, te će tek na području Velebitskog kanala biti upaljeno narančasto upozorenje zbog vjetra.

''Djelomice sunčano, ali ne sasvim stabilno. Uz povremeno više oblaka mjestimične kiše će u noći i rano ujutro biti uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, a popodnevni pljuskovi mogući su i drugdje. Na obali uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, u drugom dijelu dana će slabiti i prema jugu prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 17 i 22, na moru od 23 do 28 °C. Najviša dnevna od 28 do 33 °C'', najavljuje DHMZ za utorak.

Inače, veća količina pijeska trebala bi stići ovih dana i na područje Hrvatske. Kako javlja N1, pijesak iz Male Azije prvo bi trebao stići na područje istočnog Balkana, a do sredine tjedna se očekuje da će se nebo zamutiti i na našim prostorima.

