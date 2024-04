Hrvatska danas odlučuje: Birališta su se otvorila od 7 sati

Hrvatska danas bira 11. saziv Hrvatskog sabora. O tome koji će ih zastupnici u iduće četiri godine predstavljati i tko će dobiti priliku formirati novu Vladu i upravljati državom, odlučivat će nešto više od 3 milijuna 733 tisuće birača.

U Sabor se bira 151 zastupnik, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, osam biraju pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici, a tri birači bez prebivališta u Hrvatskoj u 11. jedinici koju praktično čini cijeli svijet.

Tijek događaja:

8:00 - Na biralište u društvu svoje supruge došao je Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te glasao na izborima. Svoju građansku dužnost najranije ujutro odradila je i Ava Karabatić . Ona je svoj izborni listić ispunila u Splitu.

17.04.2024., Zagreb - Nositelj liste politicke platforme Mozemo! u VI. izbornoj jedinici i gradonacelnik Zagreba Tomislav Tomasevic glasovao je na birackom mjestu OS kralja Tomislava na Novoj cesti 92. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

17.04.2024., Split - Kandidatkinja Stranke Ivana Pernara u X. izbornoj jedinici Ava Karabatic glasovala je na birackom mjestu u osnovnoj skoli Blatine Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

7:20 - GALERIJA Otvorena birališta za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

7:00 - Hrvatska u srijedu bira zastupnike 11. saziva Hrvatskog sabora , u 7 sati otvoreno je više od 6 500 biračkih mjesta na kojima će se moći glasovati do 19 sati do kada je na snazi i dvodnevna izborna šutnja. Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je birače da ostvare svoje pravo i glasuju. „Vidimo se na biralištu“, poručuju biračima iz DIP-a.

Član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski upozorava na dvije moguće situacije na izborni dan, jedna od njih su birači koji nemaju važeću osobnu iskaznicu. „U izvatku iz popisa birača, koji će se u srijedu naći na svim biračkim mjestima, nalaze se svi birači s važećom osobnom iskaznicom, no onaj tko ju nema, ne znači da taj dan neće moći ostvariti svoje pravo“, kaže Hojski i objašnjava što takav birač treba poduzeti. „Treba napraviti dodatan korak, otići do upravnog odjela, to je u pravilu matični ured, izvaditi plavu potvrdu, s njom se vratiti na biračko mjesto, dobiti glasački listić i glasovati“, dodao je. Naglasio je da su svi uredi državne uprave u srijedu dežurni od 7 do 19 sati i uredno će izdavati te potvrde.

Hojski ističe i kako birači koji na izborni dan neće biti u mjestu prebivališta, a privremeno su se upisali ili su uzeli potvrdu za glasovanje, primjerice iz Osijeka za Dubrovnik, ne mogu u Dubrovniku glasovati na bilo kojem biračkom mjestu, nego na posebnom. Na 102 biračka mjesta u Hrvatskoj, a to su u pravilu svi veći gradovi, imamo takva posebna biračka mjesta, tamo birač iz Osijeka može doći i dobiti glasački listić svoje, 4. izborne jedinice i na njemu glasovati, objašnjava.

Izbore za 11. saziv Hrvatskog sabora nadzirat će 5. 400 promatrača, u izbornoj administraciji bit će angažirano više od 70 tisuća osoba. Iako je izborna srijeda neradni dan, puno zaposlenika, ipak, će raditi, pa je DIP poslao poruku njihovim poslodavcima.

Zamolili smo ih da osiguraju rad u smjenama kako bi se svim biračima omogućilo da stignu na biračko mjesto i glasuju, kazao je Hojski. DIP će u srijedu u podne i u 17 sati izvijestiti javnost o odazivu birača, a u 21 sat objaviti prve izborne rezultate, koje će osvježavati svakih 15 minuta, tako da bi između 23 i 24 sata trebalo biti obrađeno tri četvrtine biračkih mjesta.

Tada ćemo, dosta izvjesno, vidjeti i raspored zastupnika u Saboru, najavio je član i glasnogovornik DIP-a.

6:50 - Kako bi izašli na glasovanje, potrebno znati kojem biračkom mjestu pripadate. To možete provjeriti OVDJE.

6:20 - Državno izborno povjerenstvo (DIP) će u 12 i u 17 sati izvijestiti javnost o odazivu birača na izbore za Hrvatski sabor. U 21 sat objavit će prve izborne rezultate, koje će osvježavati svakih 15 minuta, tako da bi između 23 i 24 sata trebalo biti obrađeno tri četvrtine biračkih mjesta.

6:15 - Prije četiri godine za jedno se zastupničko mjesto natjecalo 17 kandidata, sada ih se natječe 15.

Muškaraca je i ovoga puta više nego žena, odnos je 58 naprema 42 posto, kandidati za zastupnike najstariji su unatrag četiri izborna ciklusa, u prosjeku imaju gotovo 51 godinu. Mlađih od 30 godina nema niti deset posto, najstarijem kandidatu je 95, najmlađem 18 godina.

6:10 - Podaci o broju lista, kandidata za zastupnike, promatrača, upućuju da je zanimanje za izbore u srijedu manje od zanimanja za prethodne saborske izbore. Na onima u srijedu u 11 izbornih jedinica natječe se 165 lista, 27 manje nego na izborima 2020. te čak 147 manje u odnosu na izbore 2011. kada ih je bilo 313.