DIP: 'Sva biračka mjesta u Hrvatskoj otvorena, stigli i prvi prigovori'

Sva biračka mjesta u Hrvatskoj, a više ih je od 6. 500 su otvorena i glasovanje teče uredno, kazala je članica DIP -a Ivana Belec. Do DIP-a, dodala je, stižu prigovori pojedinih građana kojima su istekle osobne iskaznice, žale se da nisu uvedeni u popis birača. Da bi se to moglo događati, DIP je upozorio prije izbora, te objasnio što moraju učiniti građani koji dolaskom na biračko mjesto utvrde da im osobna iskaznica ne vrijedi.

Onaj tko nema važeću iskaznicu, ne znači da neće moći ostvariti svoje pravo, treba napraviti dodatan korak, otići do upravnog odjela, to je u pravilu matični ured, izvaditi plavu potvrdu, s njom se vratiti na biračko mjesto, dobiti glasački listić i glasovati, objasnio je ranije član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski. Naglasio je i da će na izbornu srijedu svi uredi državne uprave dežurati od 7 do 19 sati i uredno će izdavati te potvrde.

Belec ističe da je DIP u srijedu intervenirao i zbog prigovora da su anketari koji provode ispitivanja za izlazne ankete, sa svojom opremom postavljeni preblizu biračkim mjestima. To je bio slučaj na dosta mjesta, DIP ih je zamolio da se udalje na primjerenu udaljenost, kazala je članica DIP-a.

Biračka mjesta u Hrvatskoj otvorena su do 19 sati, neka u inozemstvu, tj. u 11. izbornoj jedinici gdje saborske zastupnike dva dana, u utorak i srijedu, biraju birači bez prebivališta u Hrvatskoj, zatvoriti će se danas u 11 sati, konkretno tri biračka mjesta u Australiji koja su prva otvorena u ponedjeljak u 23 sata po hrvatskom vremenu. O 151 saborskom zastupniku 11. saziva Hrvatskog sabora odlučuje 3 milijuna i 773 tisuće birača, 127 tisuća manje nego prije četiri godine. S prebivalištem u Hrvatskoj ih je 3 milijuna i 511 tisuća, bez prebivališta u njoj, aktivno registriranih je 222.300 birača. Koliko je birača iskoristilo svoje pravo do srijede u 11, 30 sati, DIP će objaviti u podne.

