'HDZ je relativni pobjednik. DP i Možemo su dobro prošli, a SDP je dobio puno manje nego što se indiciralo'

Birališta diljem Hrvatske službeno su se zatvorila u 19 sati, a u sljedećim satima znat ćemo kako su građani birali na ovim parlamentarnim izborima. Izlaznost do 16,30 sati bila je rekordna - 50,60 posto, a svoj glas dalo je čak 450.000 građana više nego 2020. O velikom odazivu, ali i prvim izlaznim anketama razgovarali smo u studiju Večernji TV-a s Večernjakovim analitičarkama Ankicom Mamić i Marijanom Grbešom-Zenzerović.

Prema prvim izlaznim anketama, HDZ-u je pripalo najviše mandata, njih 58, a nakon njih slijedi SDP-ova koalicija Rijeke pravde s 44 mandata. Treća opcija koju su građani odabrali na parlamentarnim izborima bio je Domovinski pokret s 13 mandata, pa nakon njih slijedi Možemo! s 11 mandata. Izlazne ankete koje su bile objavljene naknadno dale su prednost HDZ-u za još jedan mandat, dok su po jedan mandat izgubili Možemo i SDP-ova koalicija.

Jesu li ankete iznenađujuće?

Mamić: U granicama je očekivanog. HDZ je prošao nešto lošije od onoga što smo svi očekivali. DP je nešto bolje, kao i Možemo!, a ostalo je sve u okvirima toga što su predviđala istraživanja. Mislila sam da će izlaznost unijeti puno veći poremećaj od onoga što su predviđale ankete prije izbora. Obično to donosi veća izlaznost. Možemo očekivati promjene, ali kako je dosta graničnih mandata, možda mogu biti i veće promjene.

Grbeša-Zenzerović: Djeluju poprilično ujednačeno, najviše nas je iznenadila izlaznost. Glasovi su se distribuirali, a visoka izlaznost nije nikome išla pretjerano u korist. Po ovome je HDZ relativni pobjednik izbora, ali je bilo puno graničnih mandata, sigurno će se svašta još događati. Istaknula bih 11 mandata Možemo što je skok u odnosu na ranije, i mislim da se vidi da se odluka o tome da idu sami pokazala dobrom.

Koga biste izdvojili kao dobitnike?

Grbeša-Zenzerović: Male stranke su napravile dobre poteze. DP i Možemo, oni su dobro prošli. Hrvatsko biračko tijelo se ustabililo i ljudi su glasali za svoje opcije. Ako rezultati ostanu isti, nećemo očekivati veće poremećaje.

Mamić: SDP je dobio puno manje nego što se indiciralo. Ja bih rekla da je Most možda podbacio, ne s obzirom na istraživanja, ali su oni ponavljali da će biti iznenađenje na izborima. Bili su najaktivniji u Saboru, a imat će samo jedan mandat više. Mene je iznenadio DP, nakon što su se raspali u pet klubova, mislila sam da će izgubiti glasove, ali su to očito desni birači koji su zamoreni HDZ-om. Čovjek bi očekivao od stranke koja vlada Zagrebom da će bolje proći.

Koliko su se ankete pokazale točnima?

Grbeša-Zenzerović: Klasična je pogreška da ankete nešto predviđaju. Ništa one ne predviđaju, agencije ne mogu biti točne. Možemo se početi pitati tko govori istinu anketarima. Naš javni prostor je vrlo sumnjičav, možemo se pitati koliko ljudi govori istinu. Sad pričamo o izborima, dosta su indikativno IDS-u davale 2 mandata. One su negdje pogodile raspoloženje koje je načelno. Međutim, samo je ova anketa ona koja može predviđati, ostale to ne mogu.

Matija Posavec je dobio dva mandata, a Fokus jedan.

Mamić: Mislim da Fokusu koalicija s Vanđelićem nije donijela ništa, sklopljena je prekasno. Vanđelić je svojim dugotrajnim ulaskom u politiku izgubio neki potencijal. Fokus je zaradio svoj jedan mandat i svojim radom u Saboru, bili su dosljedni, njihove politike su jasne. Ovo je veliki uspjeh Matije Posavca, vidjet ćemo kako će se ponašati jer je rekao da će podržati vladu lijevog centra. Most i Možemo nisu bili opcija za HDZ, a sad ćemo vidjeti kako će se oni i IDS ponašati. IDS svoju katarzu očito još nije prošao do kraja, nisu se vratili na svoja tradicionalna tri.

Mostu je ovo četvrti izborni ciklus. Oni su se ustabilili, imaju čvrstu biračku bazu, je li to bilo realno za očekivati?

Grbeša-Zenzerović: Ono što vidimo je da je izlaznost puno viša, tako da možemo govoriti o nekakvoj stabilnosti u višestranačkom izbornom tijelu. Ne možemo pričati o duopolu, čini se da je biračko tijelo stabilno. Nijedna od trećih opcija nije iznenađenje, one su tu već neko vrijeme. Možemo samo govoriti o tome kako su prošle stranke. To je po meni vrlo zanimljivo, mogla bi se dogoditi prevaga ako su izašli mladi, a vidimo da ih je bilo.

Mamić: Cijeli dan smo čitali kako su mladi izlazili. Vidjela sam i sama da su po prvi puta u biračkim odborima sjedili mladi, a kasnije sam vidjela i onu veliku gužvu ispred Varšavske. To će biti najzanimljivije vidjeti nakon izbora za koga su uglavnom glasali. Taj pad mandata HDZ-a sa 66 na 58 nije dramatičan. Ovo je realna podrška HDZ-u i mislim da je to jedna politička činjenica s kojom moramo početi živjeti. Usprkos svemu što smo slušali proteklih osam godina, HDZ i dalje čvrsto stoji kao prva i najveća stranka. 44 za SDP je sigurno angažman Milanovića, puno bi gore prošli bez njih. Mislim da je to velika poruka SDP-u da je kriza vodstva došla u fazu u kojoj moraju nešto poduzeti.

Koliko je efekt Zorana Milanovića imao utjecaja?

Grbeša-Zenzerović: Možemo biti zahvalni zbog odaziva. Ljudi su bili doma danas, i jednostavno su se ustali i otišli glasati. Ako je ovo njegova ostavština, svaka mu čast. Što se tiče svega drugoga, mislim da efekt postoji i on je vidljiv. Rezultat je daleko od onoga što je SDP mislio da će postići. Možda stigne i prigovor na račun Možemo.

Mamić: SDP je u krizi vodstva, i mislim da je to za birače bila ključna stvar. Možemo je ostvario svoj plan, oni su imali vrlo agresivnu kampanju na mrežama u zadnjih tjedan dana. Ono što njih treba zanimati je Zagreb jer su im lokalni izbori za godinu dana.

DP u četvrtoj i petoj izbornoj jedinci imaju po dva mandata. Iznenađuje li vas to?

Mamić: U petoj je malo jer je tamo Vukovar i tamo se najviše aktivnosti odvija. U Koprivnici je pak dobar rezultat jer je to inače lijeva utvrda. Dva mandata u četvrtoj su uspjeh, a u petoj neuspjeh.

Koliko je krojenje izbornih jedinica utjecalo na rezultat?

Mamić: Mislilo se da HDZ sebi pogoduje, ali ja ne bih rekla da je tako. Promjena je išla u korist HDZ-u u osmoj izbornoj jedinici zbog Novog Vinodolskog. Ne možemo uspoređivati s prošlim izborima, ali nisu toliko velike razlike. Najveća je upravo u četvrtoj zbog Koprivnice. DIP postoji permanentno, ali se ne bavi izbornim procesom. Međutim, mi ćemo već noćas vjerojatno znati rezultate. Pitanje izbornih jedinica je svakako za Hrvatsku važna jer one i dalje nisu dobre. To će biti teško s ovakvim šarenim Saborom.

Grbeša-Zenzerović: Četvrta izborna jedinica je zanimljiva, ali ne mislim da bitno odlučuje. Izborne jedinice su i dalje problem i to je nešto o čemu bismo trebali nastaviti razgovarati. Izborni proces je poprilično neuređen, i danas smo vidjeli sitnih nepravilnosti. Sve skupa je to nešto što se mora testirati. Imamo instituciju koja se time ne bavi koliko bi trebala, to je DIP, a ubrzo nam dolaze i ostali izbori.

Kako komentirate rezultate u trećoj, sedmoj i devetoj izbornoj jedinici?

Mamić: Treća je otišla još ulijevo, to je vidljivo. U devetoj Most ima vlast, a to je Sinj, što je efekt imanja vlasti na lokalnoj razini. Meni je zanimljiv Možemo u sedmoj izbornoj jedinici.

Možemo li dati prvu projekciju što nas čeka?

Mamić: Prva kombinacija koja je na prvo oko realna je HDZ, DP i Posavec i onda manjinci. DP možda pola, možda cijeli... Naći će se neki kompromis i spin zašto se to sad baš mora. Apsolutno je moguće. Izjava Pupovca nam govori da on nikada nije rekao da neće koalirati s DP-om. Ako bi pokušao SDP složiti vladu, tu može doći i Most, osam manjinaca... To bi bio pravi čudnovati kljunaš, ali je čitava ideja na anti-HDZ-ovskom sentimentu.

Grbeša-Zenzerović: Ako vi sad zbrojite lijevo-liberalnu opciju, oni su na broju mandata kao HDZ. Imamo dvije opcije onda koje su jednako teške, i tu kreće bitka. DP je sad u boljoj poziciji nego ranije. Oni nemaju ucjenjivački potencijal, dok to Most ima. Nema drugog načina nego da lijeva opcija ima i ''crnu desnicu'', tako da će to biti dosta teška pozicija Možemo!. DP ima samo jedan problem, a to je Andrej Plenković i to su eksplicitno rekli. Nakon izbora se obično prespava noć i onda dan izgleda drugačije. Slažem se s Mamić da je animozitet Mosta prema HDZ-u ogroman, to vrijeme jedne nesretne suradnje je bilo jako retrogradnu za Hrvatsku, doživjeli smo konzervativan udar.

Bili bi vlada nacionalnog spasa mogla biti funkcionalna?

Mamić: To je bila velika motivacija za visoku izlaznost. Međutim, ja ne mogu zamisliti da bi se Benčić i Bulj dogovarali oko neke teme. Milanovićeva ideja je bila da svi ostanu u saboru, a da u Vladu uđe skupina ljudi koja bi se birala po nekom drugom kriteriju. Spomenuo je poznate SDP-ovce od kojih nisu svi niti bili na izborima. Mogu zamisliti manjinsku vladu u kojoj bi do zadnjeg zareza bilo napisano koji su ciljevi. HDZ je ipak prvi na štihu, njihova matematika je puno jednostavnija da se dođe do 76.

Grbeša-Zenzerović: Što se tiče Fokusa, mislim da bi se u ovoj tehnokratskoj mogli dogovoriti s HDZ-om. Ta dimenzija je dosta bitna u svemu. Dio glasova koje je HDZ dobio je i iz oportunističkih razloga, jer su ljudi procijenili da je to opcija koja je najfunkcionalnija u ovom trenutku.

Imali smo i Ustavni sud sa svojim preporukama. Mislite li da smo s tom pričom završili ili se pitanje neregularnosti još može postavljati?

Mamić: To je potpuno palo u vodu, vidjet ćemo kakav će biti pregovarački proces. Što se tiče izbora, mogu reći s ponosom da živim u zemlji u kojoj izbori protječu mirno i bez incidenata. Samo se nadamo da neće biti mamurluka sutra. Ne vjerujem da bi Rojs u dijaspori mogao uzeti mandat. Most je čak došao do 12 posto, ali mislim da nije realno da će netko to uzeti HDZ-u. Milanović je bio kohezivni faktor u ovoj koaliciji.

Grbeša-Zenzerović: Moramo biti sretni s izlaznosti, demokracija je jednako miran prijenos vlasti i ja se nadam da smo mi na toj razini kao društvo. Sad je zaista pitanje, ako SDP zaista uspije skupiti potpise i reći da imaju 76, Milanović ima legimitet reći da će im dati te potpise. Što se tiče dijaspore, Milanović je bez sumnje pomogao SDP-u, ali nakon pregovora će se postaviti pitanje - treba li im on? On je svoje zapravo odradio. Želi li se Milanović baviti premijerskim poslom?