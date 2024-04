UŽIVO Penava: 'Zvali su me sa svih strana. Milanović? Danas se nismo čuli'

Izlaznost na današnje parlamentarne izbore bila je rekordna

Prema najnovijim rezultatima, Domovinski pokret osvaja 13 mandata

Atmosferu u stožeru Domovinskog pokreta prate Tajana Josipović i Elvis Sprečić

Tijek događaja:

20:18 - Stigao je i predsjednik stranke Ivan Penava. - Netko možda ima toliki ego, nažalost većina hrvatskih političara ima, da se nonstop pušu i nadimaju krupnim riječima. Volio bih da je manje krupnih riječi a više krupnih djela. Vama možda zvuči kao igra ali nije to... Ako ste ikada bili u sportu, prije utakmice bude krupnih riječi ali igrači onda ne izađu na teren i lome si noge. U pitanju je vitalni interes svih građana, ovo određuje našu budućnost - kazao je Penava reporteru Nove TV, dodajući da ga je za koaliciju zvao "velik broj ljudi sa svih strana", a razgovori o tome kreću sutra.

- Domovinski pokret donijet će sigurnost građanima. Puno nam je manje bitno s kime, bitno je da hrvatski građani imaju najbolje - kazao je, otkrivši jedino da s predsjednikom republike Zoranom Milanovićem danas nije pričao.

20:09 - Ne vjerujemo ovim izlaznim anketima koje imamo jer je to jednostavno preslab rezultat. Smatram da ćemo završiti na 18 mandata, da će HDZ pasti na 56 ili 55 mandata, a to znači da oni ne mogu složiti vladajuću koaliciju nikako. Rezultat toga je da idemo na nove izbore. Jednostavna matematika. Novi izbori su već pokazali, primjerice na slučaju Živog zida 2015. godine, da se tu stvari itekako mogu promijeniti. Na prvim izborima imali su jedan mandatat, na drugima osam - komentirao je Mislav Kolakušić.

Rezolutno je odgovorio da "potencijalna koalicija s HDZ-om apsolutno ne dolazi u obzir jer bi to bila prevara birača. Barem je tako što se tiče nas iz Prava i pravde, znači nula posto šanse za koaliranje".

19:58 - Izlazne ankete potvrđuju da smo treća politička snaga. Mi smo najavljivali dvoznamenkasti broj mandata i po svemu sudeći tako je, vidjet ćemo na kraju koji će biti broj. Kampanja je bila kratka, dosta nezahvalna za nas. Mnogi su nas napadali, ali mislim da su na kraju dana birači trezveno odlučivali koga žele. Mislim da Hrvatskoj treba jedna konzervativna autentična opcija i to Domovinski pokret jest. Naši glavni stavovi iz programa su, čini se, došli do birača koji su to nagradili. Tako da ja koristim i ovu priliku da se zahvalim svima koji su poklonili svoje vrijeme, pa i brojnim volonterima u kampanji kroz protekla dva tjedna - kazao je Steven Bartulica.

Dodao je kako postoji šansa da će broj mandata rasti jer imamo nekoliko rubnih, ali prošli put su bili prilično točni i neće biti loše niti ako ostane na 13.

Upitan o potencijalnim postizbornim koalicijama odgovorio je: "Često u hrvatskoj politici pojedinci otežavaju moguću suradnju umjesto da ju olakšavaju. To svakako vrijedi i za Plenkovića koji će morati opravdavati neke stvari koje je govorio o nama, a koje svakako nisu na mjestu i smatram da je pretjerao. Možda se pokaje zbog toga pa ćemo vidjeti u kojem će to smjeru ići".

Upitan znači li to da on ipak smatra da tu ima mjesta za suradnju ako se Andrej Plenković pospe pepelom, Bartulica je odgovorio: "Ja osobno, uvijek se vodim razumom, ne strastima. Prema tome, imat ćemo ozbiljne razgovore ovih dana". Ta izjava bi dala naslutiti da je on, za razliku od nekih stranačkih kolega, ipak spreman na priču o suradnji s HDZ-om.

19:43 - Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić također je komentirao da je zadovoljan visokom izlaznosti, zaključujući da je najbolje da "pustimo noć da vidimo što će se dogoditi". Potvrdio je da DP ne može u koaliciju u kojoj su SDSS ili Možemo!, te da je stranka oko toga složna.

Upitan jesu li očekivali više mandata, rekao je kako su negdje dobili malo više, a drugdje malo manje od očekivanja i dodao da treba pričekati te da očekuje rast broja osvojenih mandata tijekom večeri. Ustvrdio je da ih se u anketama podcjenjivalo, no da će u Hrvatskom saboru pokazati da su prava snaga.

Upitan je li DP spreman za koaliranje, rekao je kako o tome, prema Statutu, odlučuje Predsjedništvo stranke i najavilo da će se vjerojatno sutra tijekom dana održati njegova sjednica i odrediti pregovarački tim za možebitne pregovore. Bit ćemo jedinstveni u svemu i to je to, jer samostalno nitko ne može donositi odluke, poručio je Radić.

- Stipo Mlinarić ponovio je naš stav da su stranke SDSS i Možemo! protuustavne. To je stav našeg predsjedništva, a ostalo kako predsjedništvo donese odluku to će tako biti - kazao je vezano za koalicije.

19:30 - Atmosferu i dalje održavaju domoljubne i navijačke pjesme, a reporteri nam javljaju da se čuju i neke Thompsonove stvari, ali i da još nisu čuli nijednu pjesmu Miroslava Škore.

19:28 - Mi ne idemo tamo gdje će biti Možemo! i SDSS! - odlučno je izjavio Stipo Mlinarić Ćipe pred okupljenim novinarima.

19:20 - Članovi Domovinskog pokreta zadovoljni su rezultatima, no očekuju da će oni biti još bolji do kraja večeri. U stožeru su uz već spomenute i Stipe Mlinarić i Mario Radić, no ne zna se hoće li doći predsjednik stranke Ivan Penava.

19:14 - Izlazne ankete kao izlazne ankete, mogu biti točne ali i ne moraju. Po njima smo mi treća politička snaga u zemlji, imamo jedan ogromni politički kapital za budućnost i daljnji rast. Očekujemo da ćemo dobiti još pokoji mandat i živimo u nadi - poručio je Davor Dretar Drele.

17.04.2024., Zagreb - Docek izbornih rezultata za Hrvatski saboru u stozeru Domovinskog pokreta, Prava i pravde, Bloka za Hrvatsku (BLOK) i Agramera - Nezavisne liste u hotelu International. Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

19:10 - Nakon objave rezultata, okupljeni u stožeru DP-a pljeskali su na rezultate u svim izbornim jedinicama, javljaju nam iz stožera. Domovinski pokret prema trenutnim podacima osvaja 13 mandata, što je tri manje nego što su osvojili na prošlim izborima.

- Ovo su prvi neslužbeni rezultati, odnosno procjene, a s obzirom na njih mogu reći da smo svjesni da u nekim izbornim jedinicama imamo nekoliko rubnih mandata, tako da u konačnici očekujem i nešto bolji rezultat na nacionalnoj razini. Naša procjena je da nećemo podbaciti u odnosu na prije 4 godine kad smo imali 16 mandata - prva je reakcija Krešimira Čabaja, predsjednika podružnice DP-a Osječko-baranjske županije.

18:58 - Atmosfera u stožeru je vesela, od hrane su za sada ponuđeni krekeri i druge grickalice, no reporteri nam javljaju da su spremni i lonci u crvenoj, žutoj i sivoj boji. Od pića zato ima svega - od piva do svih vrsta vina, konjaka i brendija.

Stožer u hotelu International u Miramarskoj ulici već je poprilično pun, prije nekoliko minuta stigli su politički tajnik Ivan Radić, ovdje su i Davor Dretar Drele i Ivan Sinčić. Puštaju se pjesme Daleke obale i navijačke pjesme Connecta koje inače prate nastupe naše reprezentacije na prvenstvima.

18:55 - Gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta te nositelj liste Domovinskog pokreta i partnera za V. izbornu jedinicu Ivan Penava glasovao je jutros na biračkom mjestu u OŠ Antuna Bauera. Tom prilikom kazao je da se nada da će građani u što većem broju iskoristiti svoje glasačko pravo i izaći na izbore jer je to važno za državu i našu budućnost.

- Mislim da će biti dobro, atmosfera među ljudima je dobra. Brojat ćemo rezultate kad se birališta zatvore i mislim da će suma biti dobra, naročito za Domovinski pokret - poručio je Penava.

