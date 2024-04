U ovim gradovima je najveća izlaznost. Pogledajte je li među vama i vaše mjesto

Ovi parlamentarni izbori, osim što se održavaju u srijedu što nije bila praksa prošlih godina, obilježit će i rekordna izlaznost, barem do 16.30 sati. Naime, do dva i pol sata prije zatvaranja birališta svoju građansku dužnost ispunilo je čak 50,60 posto građana, što je čak 16,54% više nego prije četiri godine. Uz to, Državno izborno povjerenstvo objavilo je i gdje je izlaznost bila najveća.

Naime, najviše se glasovalo u Varaždinu, gdje je do 16.30 na birališta izašlo čak 59,14% građana. Za razliku od 2020., kada je izašlo tek 35,80%. Nakon njega slijedi Zagreb s 57,47% izlaznosti, odakle su i tijekom dana stizale fotografije ogromnih gužvi ispred birališta. Za usporedbu, 2020. je do 16.30 sati u Zagrebu na birališta izašlo tek 36,45% građana.

Visoka izlaznost zabilježena je i Krapini gdje je glasovalo 56,88 posto građana, te u Čakovcu (56,84%) i Velikoj Gorici (56,74%). U Rijeci je svoj dalo 49,30 posto, dok je u Osijeku do 16.30 glasalo 52,34% birača. U Rijeci je svoj glas dalo 49,30 posto, u Osijeku 52,34%, dok je u Šibeniku glasalo 49,16% birača.

U Splitu je do 16,30 sati izašlo na birališta izašlo 50,39%, dok je četiri godine ranije bila znatno niža - 34,40%. Nasuprot tomu, među najnižim izlaznostima do 16.30 sati imali Vukovar gdje je glasovalo 43,99 posto birača, Dubrovniku (46,06%), Slavonskom Brodu (44,42%), Zadru (47,88%)...

O zastupnicima 11. saborskog saziva odlučuje 3 milijuna i 773 tisuće birača, 127 tisuća manje nego prije četiri godine. S prebivalištem u Hrvatskoj ih je 3 milijuna i 511 tisuća, bez prebivališta u njoj, aktivno registriranih je 222.300 birača. DIP će slijedeće podatke o odazivu objaviti u 17 sati.

