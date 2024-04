UŽIVO IZ MOŽEMO Rada Borić: Na ove izbore izašli su mladi ljudi i pokazali da žele promjenu

Birališta su se zatvorila u 19 sati, objavljene su i izlazne ankete, prvi službeni rezultati izbora objavit će se u 21 sat, a izborni stožer političke platforme Možemo! u zagrebačkoj Tvornici kulture tek je napola pun, iako se očekuje dolazak oko 600 ljudi. U stožeru su i Tomislav Tomašević, Sandra Benčić, Danijela Dolenec, Gordan Bosanac, Rada Borić, Ivana Kekin, Damir Bakić, Teodor Celakoski... Cateringa u ovom stožeru nema, piju se pivo i gemišti koje uzvanici sami plaćaju, a za glazbu zadužen je DJ Mario Kovač.

Objavu i čitanje rezultata izlaznih anketa prema kojima su osvojili 11 mandata vrh stranke pratio je na ekranu u velikoj dvorani i svako navođenje rezultata Možemo! dočekivano je oduševljenjem, klicanjem, pljeskom i grljenjem.

20:03 Druge izlazne ankete Možemo! daju jedan mandat manje, ukupno 10 mandata

19:47 - Uz sve rezerve prema tome što su ovo tek rezultati izlaznih anketa, mi smo jako zadovoljni rezultatima. Presretni smo jer, osim što smo prema tim rezultatima i više nego udvostručili naš saborski klub, dobili smo čak četiri mandata u izbornim jedinicama koje nisu zagrebačke, a to su bilii naši glavni ciljevi. Time smo pokazali barem dvije stvari. Prva, srušili smo mit da Možemo! postoji samo u Zagrebu. Naravno, treba pričekati ostatak večeri i službene rezultate jer se nadamo da bismo u još kojoj izbornoj jedinici mogli dobiti neki mandat, ali ne mogu vam reći koliko sam sretan, osobito zbog kolega izvan zagrebačkih izbornih jedinica. A druga stvar, pokazali smo organizaciju, pokazali smo da smo na terenu, pokazali smo u kampanji da ju je moguće voditi i izvan Zagreba, gdje smo ostvarili naše prve uspjehe. I zato smo apsolutnoo zadovoljni - komentirajući rezultate izlaznih anketa kazao je reporterki Večernjeg lista Boženi Matijević dosadašnji saborski zastupnik Možemo! Damir Bakić.

- Jako smo sretni i zbog veće izlaznosti građana na izbore i zato koristim i ovu priliku da zahvalim svim biračima koji su u tako velikom broju izašli na izbore, jer ta velika izlaznost građan pokazuje da smo željeli promjenu i ja se nadam da će do te promjene i doći - posve ozarena lica ovim je riječima Damir Bakić komentirao i, sad je to jasno, veći interes i volju građana za izlaskom na birališta.

19:40 - Atmosfera je ovdje odlična, mislim da posebice mladi ljudi i svi naši članovi i volonteri su dali srce bivajući na ulici i slušajući svoje sugrađane koje više nitko ništa ne pita. Odradili smo kampanju veselo, pozitivno i to se pokazalo u rezultatu, to je 50 posto više no sto sm imali prije 4 godine, a prije 4 godine su ankete govorile da smo statistička pogreška. Vjerujem da će rezultat biti i bolji nego što su pokazale izlazne ankete.

Izuzetno sam zadovoljna izlaskom građana na izbore i čini se, a to smo osjetili i prije, da je mladim ljudima dosta da im stalno govorimo budućnost je na vama. Mladi ljudi su rekli "Želimo sada, ne želimo više čekati". Ja bih i na cesti mladim ljudima govorila: "Izađite na izbore, da nam se ne iselite". Oni bi mi znali reći: "Već smo se iselili, ovdje smo došli za Uskrs i ostali". Mladi ljudi žele promjenu, oni znaju i mogu, i zato vjerujem da su sve promjene moguće jer je dosta bilo ovakvih politika. Ne smo prema mladima nego i prema umirovljenicima, ali oni su rekla bih, revnosnije tijelo koje je do sada izlazilo na izbore, a ovo sada je izašla mladost - kazala je Rada Borić reporterki Večernjeg lista Idi Balog

19:16 - Ovo su tek izlazne ankete, ali prvi dojmovi su sjajni. Ankete nam daju 11 mandata, a moram reći da su nam svi analitičari predviđali. Izlazne ankete pokazale su 11 i to je sjajno, a osvojili smo mandate u 3., 4., 7. i 8. izbornoj jedinici, tako da ona priča koja je postojala da smo zagrebačka stranka, sad možemo s tim raskrstiti. Naravno, ako rezultati budu kao i ankete. Osvojila sam mandat, ali u sabor ne idem, ja sam zamjenica gradonačelnika Zagreba, na listi iza mene je Jelena Miloš, članica našeg saborskog kluba i ona će ući u sabor.

Izlazne ankete do sada su bile dosta pouzdane, tako da ima potencijala za promjenu i za ono što smo mi željeli, a to je da skinemo HDZ s vlasti. Naša pozicija je, kao što smo i govorili, da možemo zajedno s drugim strankama podržati manjinsku SDP-ovu vladu i okrenuti budućnost naše zemlje na bolje - kazala je za HRT Danijela Dolenec, nositeljica liste u drugoj izbornoj jedinici i zamjenica gradonačelnika Zagreba

19:02 Uzvanici u stožeru Možemo" s oduševljenjem gledaju prijenos HRT-a i rezultate izlaznih anketa, plješću, viču i dižu ruke, Sandra Benčić grli Tomislava Tomaševića

19:00 Stigle su prve izlazne ankete, Možemo" je na četvrtom mjestu s 11 mandata, HDZ vodi s 58, SDP slijedi s 44 mandata, a Domovinski pokret s 13

18:40 U stožeru je i zagrebački gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji pozdravlja okupljene

18:37 U izborni stožer Možemo! stigla je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba