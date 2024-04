UŽIVO iz stožera MOST-a: Božo Petrov: 'Za higijenu hrvatskog društva bolje je da je HDZ u oporbi'

Stožer MOST-a i Hrvatskih suverenista u kojem se prate rezultati izbora je u zagrebačkom klubu Peron 16. Po prvim predizbornim anketama dobili su 9 mandata, jedan više nego prije četiri godine.

TIJEK VEČERI:

20:13 Prema novim rezultatima anketa, MOST osvaja 11 zastupničkih mandata, što je 2 mandata više u odnosu na prvu izlaznu anketu.

19:28 -Još uvijek ne možemo znati koji je konačan rezultat prema ovim izlaznim anketama, ali evo zasad po njima imamo jedan mandat više nego što smo imali u prošlom sazivu, tako da je to pozitivna stvar. Veseli me što je velika izlaznost, mislim da je to pun pogodak - rekao je Miro Bulj koji je došao u kožnoj jakni ispod koje nosi majicu tigra, a za koju je rekao da ima poseban značaj:

-Sam protiv svih!

19:20 Predsjednik MOST-a Božo Petrov u izjavi za HRT prvo se zahvalio svim građanima koji su iskoristili svoje biračko pravo.

- Zahvalio bih se i svima koji su nesebično pomagali MOST-u u ovoj kampanji. Mi ipak čekamo prave rezultate, mislim da ćemo još rasti, kazao je Petrov koji je odgovorio i na pitanje može li se ponovno vidjeti za stolom s Plenkovićem.

- Za higijenu hrvatskog društva bolje je da je HDZ u oporbi, kazao je Petrov.

19:18 "Most je spreman na sve, kao stranka nikad nismo kalkulirali i vidjet ćemo što nas sve točno čeka nakon ove duge noći", odgovorio je Marin Miletić na pitanje o potencijalnom koaliranju s drugim strankama.

19:15: Zvomnimir Troskot: Što se tiče atmosfere, mogu reći da je fenomenalno što su ovdje u stožer došli ljudi iz cijele Hrvatske. Pozitivno nas je iznenadila izlaznost. Izlaznosti u ovako velikom broju nije bilo od 2000. godine, a ona je pokazatelj da je narod spreman na promjene. Zbog ove velike izlaznosti i dalje je jako teško projicirati kakav će biti završni raspored. Samopouzdanja još uvijek imamo i crpimo ga iz rada u protekle četiri godine. Stalno smo bili s ljudima na terenu, istaknuli se u borbi protiv korupcije i u saboru bili najaktivnija oporba.

19:05: Nino Raspudić prvi je komentirao rezultate anketa:

Jako sam sretan. Sretan sam zbog podataka o velikoj izlaznosti na izborima. Mi cijelo vrijeme pričamo o tome da želimo veliku participaciju građana i kakvi god rezultati bili, to je sigurno jako pozitivna stvar na ovim izborima. Smatram da ove izlazne ankete još uvijek nisu reprezentativni pokazatelj rezultata izbora.