Hrvati među najgorima u EU, ljudi nemaju za osnovne troškove, znate li gdje je najbolje stanje?

Hrvatska se našla na četvrtom mjestu u Europskoj uniji po broju stanovnika koji ima probleme s troškovima poput režija, stanarine i hrane. Naime, prema istraživanjima čak 66,3 posto stanovništva Lijepe naše ima poteškoće s podmirivanjem osnovnih mjesečnih troškova.

Na toj listi Grčka prednjači, budući da gotovo 90 posto stanovnika ima probleme s podmirivanjem osnovnih životnih troškova.

Između Grčke i Hrvatske su stanovnici Rumunjske i Bugarske.

Zabrinjavajući su podaci da je prosjek stanovnika Europske unije kojima visoki troškovi života predstavljaju problem 45,4 posto.

Na suprotnoj strani ove liste nalaze se Nizozemci. Oni financijski najbolje stoje, manje od petine stanovnika ima problem s podmirivanjem osnovnih troškova. S najmanje problema je i Njemačka u kojoj problema ima 21,8 posto stanovništva, a sijedi je Švedska.

U 2023. godini čak 66,3 posto kućanstava u Hrvatskoj s teškoćama je podmirivalo osnovne mjesečne troškove (režije, stanarina, hrana...), što je znatno iznad prosjeka Europske unije (45,4 posto). Photo: Marko Picek/PIXSELL Foto: Marko Picek

Uzrok svemu tome je uglavnom rast cijena i stanje u gospodarstvu. U Hrvatskoj se nastoji pomoći umirovljenicima isplatom jednokratne pomoći od 60 do 160 eura. Ta praksa koristi se radi ublažavanja posljedica rasta troškova, a isplata počinje danas, 22. listopada, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

U ovoj isplati jednokratno novčano primanje dobit će 661.763 korisnika mirovina ostvarenih u Republici Hrvatskoj ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno za rujan 2024. godine ne prelazi iznos od 840 eura. Za 101.066 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 350 eura isplatit će se 160 eura. Njih 212.089 čija mirovina iznosi od 350,01 do 500 eura dobit će 120 eura. Jednokratnu isplatu od 80 eura dobit će 201.757 korisnika s mirovinom od 500,01 do 650 eura, a 60 eura 146.851 korisnika s mirovinom od 650,01 do 840 eura.