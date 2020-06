Hrvati ipak u projektu Pelješac: 200 radnika Brodosplita gradit će most i vijadukt kod Stona

Brodosplit je s grčkim Avaxom ugovorio posao izrade čelične konstrukcije za most Ston i vijadukt Prapratno, objekte na trasi stonske obilaznice, koja je dio projekta cestovnog povezivanja juga Hrvatske odnosno pristupnih cesta Pelješkom mostu. A to je prvi veliki posao za neku od hrvatskih tvrtki u cijelom projektu cestovnog povezivanja juga Hrvatske, projekta vrijednog tri milijarde kuna. Kolika je vrijednost ugovora s Avaxom, u Brodosplitu ne otkrivaju, no na tom poslu radit će pozamašan broj njegovih radnika. Tako su u splitskoj tvrtki kazali da su uz izradu čelične konstrukcije za stonski most i vijadukt Prapratno ugovorili i transport do gradilišta, montažu, spajanje i antikorozivnu zaštitu.

Čelične konstrukcije 2580 t

- Radi se o 2580 tona čelične konstrukcije, a na tom poslu bit će angažirano oko 200 radnika - kažu u Brodosplitu.

Avax će sagraditi stonsku obilaznicu odnosno poddionice Sparagovići - Prapratno i Prapratno - Doli ukupne duljine 18 kilometara, a ugovorena vrijednost posla je 511,5 milijuna kuna (bez PDV-a). Gradnja mosta Ston bit će vrlo zahtjevan građevinski pothvat jer će s obje strane tog mosta biti tuneli. Most Ston bit će dug 485 metara, s jedne njegove strane bit će tunel Polakovica dug 1242 metra, a s druge strane tunel Supava dug 1290 metara. Vijadukt Prapratno, na devetom kilometru dionice, bit će dug 223 metra. Avax je u posao gradnje dionice Sparagovići - Doli uveden početkom prosinca prošle godine, no ozbiljni radovi još nisu počeli, djelomično i zbog koronakrize.

U Hrvatskim cestama ipak očekuju da će ti radovi biti završeni u ugovorenom roku od 28 mjeseci. Brodosplit bi osim posla na pristupnim cestama mogao dobiti i dio radova na Pelješkom mostu, o čemu se trenutačno pregovara s kineskim izvođačem radova China Road and Bridge Corporation (CRBC). Naime, zbog koronakrize iz Kine na gradilište Pelješkog mosta ne mogu doći specijalizirani radnici - varioci i monteri čelične nosive konstrukcije mosta. Prvih 29 od ukupno 165 segmenata čelične konstrukcije iz Kine je na gradilište stiglo još potkraj veljače. U Brodosplitu o angažiranju njihovih varioca na Pelješkom mostu i pregovorima s CRBC-om ne žele još govoriti.

- S obzirom na to da su pregovori o našem angažmanu i suradnji još u tijeku, ne bi bilo u skladu s dobrim poslovnim običajima da s pojedinostima pregovora izlazimo u javnost - poručili su iz Brodosplita. U CRBC-u su nam kazali da trenutačno neki kineski varioci već rade na gradilištu.

Utjecaj koronakrize

- Sada se trudimo na sve moguće načine da razni radnici što prije dođu na gradilište iz Kine - poručuju iz CRBC-a i dodaju da će izvršiti sve radove u skladu s ugovorom.

No napominju da će, s obzirom na znatan utjecaj koronavirusa na projekt, oni kao izvođač zajedno s naručiteljem i nadzornim inženjerima procijeniti taj utjecaj te naći rješenje. CRBC je gradnju Pelješkog mosta ugovorio za 2,08 milijardi kuna i treba ga završiti do 31. srpnja 2021. godine. Kinezi su zbog koronavirusa najavili moguće zakašnjenje u rokovima, ali ne i koliko bi ono moglo biti. U Hrvatskim cestama smatraju da je još uvijek moguće da most bude gotov u ugovorenom roku. Radove na drugom dijelu pristupnih cesta izvodi Strabag. Ti radovi vrijedni 478,3 milijuna kuna (bez PDV-a) trebaju biti gotovi u roku od 33 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, a to je bilo sredinom studenoga 2019. godine.

