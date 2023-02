Hrvati bi za Uskrs mogli jesti najskuplja jaja u Europi

Hrvati bi za Uskrs mogli jesti najskuplja jaja u Europskoj uniji, pokazuje to usporedba veleprodajnih cijena konzumnih jaja u Europskoj uniji. Prošlog mjeseca Hrvatska je imala najvišu prosječnu veleprodajnu cijenu jaja od svih članica Europske unije, pa su jaja iz najprodavanijeg razreda L i M u siječnju u veleprodaji u Hrvatskoj koštala 292,49 eura za sto kilograma, što Hrvatsku stavlja na sami vrh kad je u pitanju veleprodajna cijena jaja, piše Novi List.

Cijene jaja u cijeloj su svijetu porasle, najviše zbog ptičje gripe zbog koje je u prošloj godini stradalo više od 50 milijuna komada peradi u Europi. U susjednoj Mađarskoj cijena jaja u siječnju je u prosjeku bila 277 eura za sto kilograma, odnosno 15 eura niže nego u Hrvatskoj, a u Sloveniji 27 posto niža nego kod nas. Nije pomogla ni činjenica da domaća proizvodnja jaja pokriva 90 posto potreba zemlje.

Kad se cijene iz kilograma preračunaju u cijenu komada, prema TISUP-u, prosječna veleprodajna cijena klase L i M posljednjih nekoliko tjedana je bila 0,18 ili 0,19 eura po komadu. To znači da deset jaja u veleprodaji košta 1,8 ili 1,9 eura. Ista ta jaja u prodavaonicama, ako nije riječ o akciji ili robnoj marki trgovačkog lanca, koštaju od 3,12 do 3,18 eura, što znači da su od veleprodaje do trgovine troškovi distribucije, radnika i PDV-a od pet posto, te trgovačke marže dodali još 71 posto na veleprodajnu cijenu.

VIDEO: Teška nesreća na A1: Prevrnuo se autobus, jedna osoba poginula